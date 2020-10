Uansvarligt: - Landskampe skal stoppes

Skulle IKKE have skrevet det i bogen

Den seneste halvanden uge har budt på utallige landskampe i form af Nations League, EM-playoff, venskabskampe og VM-kvalifikationskampe.

Men spørgsmålet er, om det er forsvarligt, at spillere og ledere rejser rundt fra det ene land til det andet.

Premier League-klubben Sheffield United har en unavngiven spiller ramt af corona efter landskampene, og manager Chris Wilder har en klar holdning.

- For at være ærlig så har jeg den holdning, at landskampe skal stoppes. Situationen i øjeblikket er meget svær for alle.

- Jeg er sikker på, at den internationale scene og fodboldforbundene vil overleve dette økonomisk, siger Wilder til Skysports.

Han understreger, at han normalt er stor fan af at sende spillere til opgaver med landsholdet, da det gør dem til bedre spillere. Men lige nu er det noget rod.

- Der er krav om halvanden meter afstand i nogle lande og to meter i andre lande, og der er spillere, der flyver rundt over det hele.

- Det er langt fra acceptabelt, hvad der er sket, efter spillerne er kommet tilbage fra landskampe, siger Wilder.

Også en af de ledende figurer i den internationale spillerforening, FIFPro, langer ud efter landsholdenes venskabskampe.

Forlanger TV2-rabat

Danmark har stor succes for tiden, men spørgsmålet er, om landskampene snart stoppes. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Cristiano Ronaldo blev også testet positiv for corona i landskampspausen. Foto: DIOGO PINTO/Ritzau Scanpix

Jonas Baer-Hoffmann, generalsekretær i FIFPro, er bekymret.

- Det, vi ser nu især i Europa, er, at risikoen kommer op på et niveau, som simpelthen er uansvarligt, og så kan en venskabskamp selvfølgelig ikke retfærdiggøre nogen form for risiko mod spillernes helbred, siger Baer-Hoffmann til BBC.

Han mener, at UEFA og FIFA skal tage en fælles beslutning angående venskabskampe.

Danmark spillede i den forgangne uge venskabskamp mod Færøerne, inden man rejste til først Island og siden England for at spille Nations League.

Til november får Danmark besøg af Sverige i endnu en venskabskamp før de to Nations League-opgør hjemme mod Island og ude mod Belgien.

