Ubehagelige billeder fra Wembley

Den engelske midterforsvarer Tyrone Mings efterlyser hårdere straffe for racisme i fodbold, efter at 1-1-kampen mellem England og Ungarn i VM-kvalifikationen blev skæmmet af uro på udeholdets tilskuerafsnit.

Uroen på Wembley i London brød ifølge engelsk politi ud kort efter kampstart tirsdag aften, da betjente forsøgte at anholde en ungarsk tilskuer på udebaneafsnittet for racistisk opførsel over for en steward.

Balladen varede i flere minutter, og der blev i den forbindelse uddelt slag fra begge sider, inden der faldt ro på.

Forinden havde flere ungarske fans også buhet, da de engelske spillere før kampen knælede i protest mod racisme.

- Hver gang vi taler om racisme, ser straffene, der følger efter, aldrig ud til at være på linje med, hvad der er sket, siger 28-årige Tyrone Mings, der spillede hele kampen for England.

- Jeg håber virkelig, at det sker denne gang, hvis det er tilfældet (at de ungarske fans opførte sig racistisk, red.).

Herunder kan du se et klip af de ungarske fans, der sloges med sikkerhedspersonalet på Wembley.

Englands manager, Gareth Southgate, tager efter kampen afstand fra de ungarske tilskuere.

- Jeg var godt klar over, at der skete noget. Det lyder som om, at det, der fandt sted, ikke var acceptabelt, men jeg kender ikke detaljerne, siger han.

Det er anden kamp i træk, at der er problemer med de ungarske tilskuere under et møde mellem de to lande.

I det seneste opgør i Ungarn i september kom hjemmeholdets fans med racistiske tilråb og kastede også flasker og krus efter de engelske spillere.

England måtte skuffende nøjes med 1-1 mod Ungarn tirsdag aften. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Uroen betød, at holdet skal spille en kommende hjemmekamp uden tilskuere.

Adspurgt om de gentagne problemer vil Ungarns landstræner, Marco Rossi, dog ikke fordømme holdets fans.

- Jeg ønsker ikke at kommentere situationen. Det er ikke min opgave. Alt, hvad jeg siger, kan blive fortolket på forskellige måder, så jeg foretrækker ikke at kommentere på det, siger han efter kampen.

Det Engelske Fodboldforbund, FA, oplyser, at det vil anmelde tirsdagens uro til Det Internationale Fodboldforbund, Fifa.

Ifølge Sky Spots blev en enkelt ungarsk fan anholdt efter opgøret.