Ucharmerende: Truer med landsholdsboykot

Det vakte opsigt i tysk fodbold, da Marc-André ter Stegen efter EM-kvalifikationskampene mod Holland og Nordirland udtalte, at han følte sig overset og burde have fået spilletid – på bekostning af nationalklenodiet Manuel Neuer.

Neuer var uenig og udtalte sig diplomatisk om hierarkiet blandt målmændene.

- Han er en god målmand, men jeg ved ikke, om det hjælper os. Vi er et hold, og vi bør fremstå som sådan, sagde Neuer uden at uddybe, hvad han mente med det.

Men ingen tvivl om, at man per automatik står efter Neuer, også selvom denne brækker armen og mister et ben.

Det mener Uli Hoeness sandelig også.

Bayern-præsidenten, der synes hævet over de fleste andre i tysk fodb…ja, i Tyskland, har formået i en enkelt sætning til Bild Zeitung, bøst som ingen andre kan præstere, at sige, hvad han mener om det og samtidig understrege sin egen såvel som Bayern Münchens position overfor forbundet, Bundestrainer Joachim Löw, Marc-André ter Stegen og alle andre, der skulle turde have en holdning til emnet.

- Hvis det sker (at Ter Stegen overtager Neuers plads, red.), er det slut med Bayern-spillere på landsholdet.

- Vi vil aldrig acceptere, at der sker en udskiftning her.

Smask!

Den hellige treenighed: Rummenigge, Salihamidzic og Hoeness. Foto: Peter Kneffel/dpa via AP/Ritzau Scanpix

En boykot af landsholdet fra Tysklands med længder største klub ville betyde farvel til Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich og Serge Gnabry. Det ville være et solidt indhug i truppen – selv for Löw, der ellers må siges at have mange gode folk at vælge imellem.

Tidligere har Löw luget godt ud i rutinerede kræfter som Jérôme Boateng, Thomas Müller og Mats Hummels, der efterfølgende er skiftet retur til Dortmund.

Og så sørger Uli Hoeness også lige for at lade forbundet vide, hvordan de skal forholde sig til Ter Stegen, nu denne har tilladt sig at sige, hvad han mener.

- Du tager Hr. Ter Stegen og sætter ham over i hjørnet og fortæller ham klart og tydeligt, at sådan fungerer det ikke her, vrisser Hoeness.

Ironisk nok kunne det måske være en øvelse værd for Hoeness selv. Han kunne passende tage Karl-Heinz Rummenigge og måske Hasan Salihamidzic, henholdsvis bestyrelsesformand og sportsdirektør i FC Bayern med.

De tre topbosser i en af Europas mægtigste klubber har aldrig været bange for at sige deres ærlige mening. Men når en spiller og konkurrent til en Bayern-profil gør det samme, ja så er det et problem.

Fortsættelse følger...

