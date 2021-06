Ude af første EM-kamp: Hvad med Danmark?

Manchester City-stjernen Kevin de Bruyne kommer med al sandsynlighed ikke i spil, når Belgien møder Rusland den 12. juni i EM-åbneren. Det slog landstræner Roberto Martinez fast onsdag aften.

De Bruyne brækkede knogler i ansigtet i forbindelse med Champions League-finalen, og selv om det er forventet, at han kan spille med maske i løbet af slutrunden, skal han stadig være klar til at spille og træne. Og det er han altså ikke lige nu.

- Vi er nødt til at sige det, som det er, det er meget usandsynligt, at de Bruyne vil være i stand til at spille første kamp mod Rusland, sagde Roberto Martinez onsdag til Het Niuewsblad.

Han forklarede:

- Vi er dagligt i kontakt med de Bruyne. Han er stadig i en restitutionsperiode. Vi overvåger ham nøje, siger han.

Tirsdag ankommer han til landsholdslejren, og fire dage senere spiller Belgien mod Rusland. Her er han altså formentlig ikke med.

Og hvad så med Danmarks opgør mod Belgien? Den kamp spilles den 17. juni - altså fem dage efter Belgiens åbningskamp.

Nabolandet Holland måtte droppe en EM-spiller, efter han fik coronavirus.