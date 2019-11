Ude i kulden: - Jeg behøver ingen forklaring

Simon Kjær, der har siddet klistret til bænken i Atalanta de tre seneste kampe, mener ikke det er til hans fordel, at hans nye klub har spillet så mange kampe. Der er nemlig ingen tid til at træne

Mens Simon Kjær er landstræner Åge Hareides faste forsvarsklippe med 37 af nordmandens 40 kampe i spidsen for Danmark, har situationen udviklet sig helt anderledes på klubplan.

Kort før transfervinduet smækkede i blev han udlejet fra Sevilla til Atalanta, og det har indtil nu bestemt ikke været et lykkeligt lejemål for den 30-årige forsvarsspiller.

Simon Kjær har i tre af syv kampe blot spillet 144 af 630 minutter den seneste måned, siden han vendte retur til Italien efter landskampene i oktober.

Han har siddet solidt plantet på bænken de seneste tre kampe.

Simon Kjær tilbage i Herning, hvor landsholdet var med til at indvie en ny hybridbane, der har kostet 12,4 mio. kr. Det er meningen, at landsholdene skal træne på banen, når de befinder sig i området. Foto: Lars Poulsen.

Ikke det store problem

- Jeg vil selvfølgelig gerne spille mere. For jeg er fit og klar, når der er brug for mig. Men jeg ser det på ingen måder som et problem, at jeg har siddet ude et par kampe. Det havde været et problem, hvis jeg ikke havde spillet i to-tre måneder, forklarer han.

Har du fået en forklaring fra træneren?

- Jeg behøver ingen forklaring. Jeg har snart spillet 500 kampe på topplan og har prøvet meget. Træneren har valgt andre løsninger.

- Man skal tænke på, at den måde vi spiller på i Atalanta er meget krævende. Det var sådan, at jeg ikke bare kunne træde ind i en tre back kæde. Vi spiller et specielt system, hvor vi skal skubbe op nedefra.

En alvorsfuld Simon Kjær ses her sammen med landstræner Åge Hareide. På trods af manglende spilletid på det seneste er hverken kaptajnen eller landstræneren bekymret. Foto: Lars Poulsen.

Rejser væk når der kan trænes

- Men jeg er ikke for gammel til at lære noget nyt, selv om jeg er blevet 30 år, forklarer Simon Kjær og kommer med sin egen forklaring på, hvorfor han indtil nu kun har været marginalspiller i den italienske topklub.

- Det er bestemt ikke til min fordel, vi har spillet så mange kampe, fordi det betyder, at træningen bliver meget begrænset. De eneste tidspunkter vi reelt kan træne flere dage i træk, er i landskamppauserne. Og der er jeg jo med det danske landshold, forklarer Simon Kjær.

Mandag blev Kjær og landsholdskammeraterne samlet i Herning, hvor en ny hybridbane blev indviet, samtidig med forberedelserne startede til de to sidste kval-kampe mod Gibraltar og Irland.

- Jeg er altid glad for at være hjemme med landsholdskammeraterne igen. Allerede da jeg kom, mærkede jeg en glæde hos alle over, at vi er sammen igen.

- Vi har til opgave at samle nationen på den her uge, hvor vi skal vinde de to kampe. Vi tænker alle kun på, vi skal kvalificere os direkte til EM. Den mulighed, der eksisterer via Nations League, er slet ikke i vores tanker, påpeger han.

Han vil dog ikke kalde det fiasko, hvis den direkte vej mod EM glipper.

- Det vil være et utroligt bump på vores vej. Men som sagt: Den mulighed er ikke i vores tanker nu. Vi tænker, vi selv skal ordne tingene, pointerer han.

Afgørelsens time er i Dublin næste mandag.

