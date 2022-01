Ude med hjerteproblemer

Gabon var uden sin største stjerne, da holdet fredag aften mødte op til en kamp mod Ghana ved Africa Cup of Nations.

Pierre-Emerick Aubameyang var således slet ikke en del af truppen, efter at et tjek før kampen viste, at Arsenal-angriberen havde, hvad der af Gabons fodboldforbund kaldes 'hjertelæsioner'.

Det samme havde to andre gabonesiske spillere, Axel Meye og Mario Lemina. Det uddybes ikke, hvad det præcis omfatter, og hvor alvorligt det er.

Gabons fodboldforbund skriver på Twitter, at Afrikas fodboldforbund ikke ønskede at tage nogle chancer og derfor ikke ville lade trioen spille mod Ghana.

Alle tre var netop blevet spilleklar igen efter at have været smittet med coronavirus lige op til Africa Cup of Nations.

Ifølge Goals Arsenal-korrespondent Charles Watts har der været kontakt mellem Arsenal og Aubameyang´- og det giver umiddelbart ikke anledning til bekymring:

'Arsenal siger, at deres lægestab har talt med Aubameyang, og den er overbevist om, at han er okay. Han har trænet normalt i to dage og siger, at han føler sig godt tilpas,' lyder meldingen.

Gabons kamp fredag er holdets anden ved turneringen, men Pierre-Emerick Aubameyang har altså ikke været på banen endnu.