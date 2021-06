Udelukkes fra Copa America-kamp efter kritik

Den bolivianske landsholdsspiller Marcelo Martins er blevet udelukket fra én kamp ved Copa America, der i disse uger spilles i Brasilien.

Det meddeler Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol, ifølge flere internationale nyhedsbureauer herunder Reuters og dpa.

Årsagen er, at angriberen har kritiseret forbundet for at flytte turneringen fra Argentina til Brasilien og for at sætte turneringen over spillernes helbred.

Martins skal desuden betale en bøde på 20.000 dollar (125.000 danske kroner) og risikerer at blive udelukket fra fodbold i et år, hvis han gentager kritikken, meddeler forbundet.

'Tak for det'

Han testede positiv for coronavirus lørdag, dagen før Bolivia spillede sin åbningskamp mod Paraguay.

- Tak for det Conmebol, skrev Martins ifølge Reuters i et opslag på Instagram, der senere er blevet slettet.

- Alt skylden er din. Hvad vil du gøre, hvis nogen dør? Det eneste, der er vigtigt for dig, er penge. Er en spillers liv intet værd?, skrev han.

Copa America skulle oprindeligt være afviklet i sommeren 2020 i Colombia og Argentina, men blev udskudt et år på grund af coronapandemien.

Så sent som 20. maj blev Colombia frataget sin værtsrolle på grund af dødelige regeringsprotester i landet, inden det samme skete for Argentina kort efter på grund af den argentinske coronasituation.

Brasilien er dog også slemt ramt, og næsten en halv million brasilianere er døde med covid-19.

Derfor har Martins også kritiseret flytningen af turneringen til Brasilien.

Conmebol oplyste torsdag, at der indtil videre er 65 personer med tilknytning til Copa America, der er testet positive.