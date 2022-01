Uden Messi sender Argentina Chile mod kvalifikationsfiasko

Mål fra Angel Di Maria og Lautaro Martínez sikrede natten til fredag dansk tid Argentina en sejr på 2-1 ude mod Chile i den sydamerikanske VM-kvalifikation.

Udeholdet var uden superstjernen Lionel Messi, der fik et hvil, efter at han for nylig blev smittet med coronavirus.

I stedet var det hans holdkammerat fra Paris Saint-Germain Angel Di Maria, som sikrede Argentina føringen, da han drejede bolden op i krogen uden for feltet efter ti minutter.

Chiles engelskfødte angriber Ben Brereton udlignede godt ti minutter senere, inden gæsterne i anden halvleg udnyttede en skade til Chiles målmand Claudio Bravo til at lukke kampen.

Bravo var ved at forberede sig på at blive udskiftet, da Argentinas Rodrigo de Paul sendte et kraftfuldt forsøg afsted mod mål fra 30 meter.

Den småskadede målmand kunne ikke gøre andet end at parere bolden ud i feltet, og her stod Lautaro Martínez klart til at følge op.

Nederlaget er et stort slag for Chiles chancer for at kvalificere sig til VM i Qatar.

Holdet ligger på en syvendeplads i den sydamerikanske VM-kvalifikation med 16 point og tre kampe tilbage.

Kun de øverste fire hold ud af de ti hold i puljen kvalificerer sig direkte til turneringen. Femtepladsen skal møde et hold fra den asiatiske VM-kvalifikation i en playoffkamp om at komme med.

Chile har et point op til Peru og Colombia på sjette- og femtepladsen, men begge de hold har fordelen af at have spillet en kamp færre.

Topholdet Brasilien og Argentina på andenpladsen har allerede kvalificeret sig til VM. Ecuador på tredjepladsen ser også ud til at komme til Qatar.

Natten til fredag dansk tid rykkede Uruguay op på fjerdepladsen ved at besejre Paraguay 1-0 på udebane. Holdet er to point foran Colombia og Peru, men har ligesom Chile spillet en kamp mere end de to mandskaber.