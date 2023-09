Uden sejr i 19 år: Danmark møder verdens dårligste

San Marino er lige nu verdens dårligste landshold – i hvert fald, hvis man ser FIFAs verdensrangliste, hvor de ligger nummer 208 – de har vundet én kamp i historien for 19 år siden

Det er ikke et spørgsmål om Danmark vinder. Det er i langt højere grad et spørgsmål, om hvor stor sejren bliver, når San Marino gæster Parken torsdag.

Det bliver en fest for de rød-hvide farver med et fyldt Parken for 11. landskamp i træk. Og det kan blive voldsomt, hvis de danske spillere finder målformen.

Der var jubel, da Danmark slog Frankrig sidste efterår i Parken. Torsdag vinder Danmark stort over San Marino. Foto: Lars Poulsen

For det er i højere grad spørgsmålet om danskerne scorer fem-seks-syv eller mere mod nationen, der lige nu er rangeret som den ubetinget dårligste i verden.

De ligger nummer 208 på FIFAs verdensrangliste. Og det er altså jumbopladsen på den seneste offentliggjorte rangliste fra juli.

I den nuværende kvalifikation har de slet ikke formået at score ét mål. De har tabt 0-6 til Finland, 0-3 til Kasakhstan, 0-2 til Nordirland og Slovenien.

Danmark kommer til at blive dominerende mod San Marino, der historisk kun har vundet én kamp. Foto: Lars Poulsen

- Vi er store favoritter. Og der er stor kvalitetsforskel på de to hold, det er vil selvfølgelig bekendt med.

- Derfor skal vi fra start til slut i vise, vi er toptændt og er meget målsøgende.

- Vi kan håbe, vi hurtigt kan få hul på bylden, men det handler om tålmodighed, siger Kasper Hjulmand.

Når man dykker længere ned i tallene bag resultaterne, er det i sandhed deprimerende at være landsholdsspiller for San Marino, der har i underkanten af 35.000 indbyggere.

For de viser et billede af et hold, der faktisk aldrig vinder.

Faktisk har de aldrig nogensinde vundet en VM- eller EM-kvalifikationskamp.

De vandt den seneste sejr for 19 år siden. Og det er faktisk historiens eneste sejr.

Det var 28. april 2004, hvor de besejrede Liechtenstein med 1-0 i en testkamp.

Rasmus Højlund skal ikke forvente at få en hovedrolle mod San Marino. Til gengæld får han mere spilletid søndag mod Finland. Foto: Claus Bonnerup

Kun fem er endt uafgjort

Siden har de spillet 131 kampe, hvor 126 er tabt. Kun fem kampe er endt uafgjort siden 2004.

Og i alle fem tilfælde siden 2004 har San Marino spillet 0-0, når de har fået uafgjort.

Det var i 2022 mod Seychellerne og Saint Lucia, i 2020, hvor de spillede to målløse kampe mod Gibraltar og Liechtenstein. Ellers skal man tilbage til 2014, hvor de landede en nulløsning mod Estland.

De største og mest markante profiler er Nicola Nanni, der optræder i serie C for Olbia.

Filippo Berardi, der spiller i den italienske serie D – altså den fjerdebedste række – for Sammaurese.

Målmanden Elia Benedettini spiller for Cailungo i en amatørliga i Italien.

Historiens største nederlag fik San Marino, da de i 2006 tabte hele 13-0 til Tyskland.