Udenrigsministeriet: Særaftale for danske fans afvist

De restriktive indrejseregler i Storbritannien kommer ikke til at blive lempet, så de danske fans kan rejse til London og støtte det danske landshold, når de på onsdag møder det engelske landshold i EM-semifinalen.

Det oplyser Udenrigsministeriet til Ekstra Bladet.

'Udenrigsministeriet oplyser, at den danske ambassadør i London har været i kontakt med de britiske myndigheder, men de afviser at lave en tilgang for semifinalen som den, der laves for finalen,' skriver de i en mail til Ekstra Bladet.

Til finalen, som også bliver spillet på Wembley i London, er der lavet en aftale om, at der kan flyve 1000 fans til England, såfremt Danmark skulle nå så langt.

De britiske restriktioner betyder, at der er krav om 10 dages isolation ved indrejse til landet - uanset om man er vaccineret eller ikke.

Tidligere søndag lød beskeden fra udenrigsministeriet, at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ikke var i kontakt med det britiske udenrigsministerium, men at den danske ambassade i London ville holde øje med situtionen.

Afviste russere

Da Danmark tidligere i slutrunden tørnede sammen med Rusland i Parken, tillod de danske myndigheder ikke russiske fans at komme til Danmark uden at gå i isolation først.

Det blev den russiske ambassade vrede over og kaldte beslutningen dobbeltmoralsk og russofobisk.