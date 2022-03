Udlandet kan ikke få nok af Eriksen

Anfører Christian Eriksen satte Parken i kog tirsdag, efter han scorede til 3-0 mod Serbien på Danmarks nationalstadion, Parken.

Samme sted, hvor han for 290 dage siden faldt om med et hjertestop, der chokerede hele verden.

Og igen, igen er Eriksen på alles læber.

'Christian Eriksen fortsætter, hvor han slap... 290 dage efter!' skriver den spanske avis Marca.

'Christian Eriksen skriver mindeværdige sider i sit nye kapitel, der for blot et par måneder siden virkede umuligt,' beskriver den italienske avis Gazzetta comebacket i Parken.

'Drømmeaften for Christian Eriksen og hjemmepublikummet,' skriver hollandske Telegraaf.

'Superhelten Christian Eriksen scorer en drømmekasse for Danmark!' skriver Sky Sports, der også selv var til stedet i Parken under tirsdagens kamp.

Eriksen og holdkammeraterne jubler efter hans scoring til 3-0. Foto: Anthon Unger

Også på Twitter kunne folk ikke få armene ned over Christian Eriksens retur til Parken.

'Utroligt: 290 dage efter han kollapsede på banen efter et hjertestop, der gjorde Parken tavs, får Christian Eriksen hjemmepublikummet til at at eksplodere i ekstase, da de er vidner til at se ham score på selv samme bane. Super menneske,' skriver den britiske journalist Roger Bennett.

'Det var skrevet i stjernerne! Christian Eriksen med et fremragende mål i hans retur!' skriver Footy Accumulators.

Christian Eriksens mål blev det sidste i 3-0-sejren. Udover den danske nummer 10, fandt Joakim Mæhle og Jesper Lindstrøm også netmaskerne til hendholdsvis 1-0 og 2-0.

