Udlandet måber

Ind med Andreas Cornelius!

Den danske angrebsstjerne fik blot en halv time på Stade de France, men scorede to gange, og så vandt Danmark ganske sensationelt med 2-1 over Frankrig.

Den overraskende udebane-sejr over de forsvarende verdensmestre bliver bemærket i udlandet.

Britiske BBC har overskriften 'Danmark overraskede Frankrig' og skriver:

'Det hele er overstået. Vi troede, at den sandsynlige Ballon d'Or-vinder Karim Benzema ville være historien. Men i stedet er den tidligere Cardiff-angriber Andreas Cornelius historien. Godt gået Danmark.'

På den store italienske avis Gazzetta dello Sport er den danske sejr topnyheden på deres hjemmeside.

'Cornelius vælter Frankrig,' lyder det, og så bliver det naturligvis bemærket, at Cornelius har spillet i italienske Parma.

Det tyrkiske medie Hürriyet skriver:

'Cornelius kom ind og vendte kampen.'

Spanske Marca skriver:

'Danmark slår 'mesteren' Frankrig.

Spanske AS skriver:

'Frankrig bukkede under for Cornelius, der med to mål sørgede for det danske comeback og efterlod Frankrig uden point i første runde.'

Svenske Aftonbladet skriver:

'Danmark chokerede Frankrig på udebane i Nations League. Indskiftede Andreas Cornelius vendte det alene til en 2-1-sejr.'

- En magisk afslutning, siger Viaplay-ekspert Pontus Kåmark.

