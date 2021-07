Udlandet sympatiserer med Danmark efter EM-exit

England var det bedste hold og vandt fortjent EM-semifinalen mod Danmark efter forlænget spilletid.

Det er grundessensen i de fleste udenlandske medier efter den engelske 2-1-sejr på Wembley onsdag aften.

Men der bliver sat spørgsmålstegn ved den måde, som England sikrede sig sejren på. Især det afgørende straffespark, som Harry Kane i to forsøg omsatte til mål, bliver debatteret.

- England havde en voksende Kane, som fodboldguderne gav en hjælpende hold i straffesparkduellen med Schmeichel. Det var strengt, skriver italienske La Gazzetta dello Sport.

- Med Kane og held er England i finalen, lyder det fra tyske Bild.

- Kontakten var minimal - for at sige det mildt, skriver engelske The Guardian om straffesparket.

I svenske Aftonbladet konstateres det, at opbakningen fra de mange engelske tilskuere havde en stor effekt.

- Wembley gav England det her straffespark. Wembley med sin primitive urkraft trykkede på og trykkede på og trykkede på, indtil danskerne nåede deres bristepunkt, og dommeren til sidst ikke kunne stå i mod mere, lyder analysen i Aftonbladet.

De engelske aviser fokuserer hovedsageligt på lettelsen over at være nået til en finale for første gang siden 1966 med overskrifter som 'Finally!' og 'Worth the wait!'

I Skotland stikker avisen Metro lidt til storebror med overskriften 'England dive into the final' - England dykker ind i finalen - med henvisning til straffesparket, som Manchester City-stjernen Raheem Sterling fremprovokerede.

Generelt bliver det danske hold over en bred kam rost for at rejse sig flot efter Christian Eriksens hjertestop i Parken og de to indledende nederlag i turneringen.

Og især keeper Kasper Schmeichel og den 20-årige komet Mikkel Damsgaard bliver fremhævet efter nederlaget.

- Hvilket sensationelt frispark det var fra Damsgaard. Han så selvtillidsfyldt ud, da han stod ved bolden, og det var som Ronaldo, da han bankede bolden i nettet.

- Sampdoria-stjernen vil helt sikkert tiltrække sig opmærksomhed fra klubber i hele Europa denne sommer, skriver engelske Mirror.

De danske spillere var efter kampen godt utilfredse med dommeren og hans manglende indgriben overfor laserbrug