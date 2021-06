Udlever drengedrøm: - Vi er helt oppe og støde

Selvom landsholdet befinder sig i en coronaboble, så er den EM-eufori, der fejer hen over dronningeriget ikke gået spillernes næse forbi.

Det ville også være svært med de manifestationer af national begejstring, der fyldte Parken til de tre gruppekampe i København, og lørdag aften også i hollandske Amsterdam, hvor Johan Cruijff Arena i dagens anledning var forvandlet til dansk hjemmebane.

Thomas Delaney og Danmark er sikkert videre til kvartfinalen. Foto: Lars Poulsen

Thomas Delaney kan næsten ikke få nok af det.

- Det er helt fantastisk. Som hold var det en kæmpe præstation, og det er inspirerende at have hjemmebane i Amsterdam. Vi er helt oppe at støde, jubler midtbanespilleren, der understreger, at den varme, der er strømmet mod holdet siden Christian Eriksens kollaps i den første kamp mod Finland, har gjort et dybt indtryk.

- Det er kæmpestort at være en del af. Det skal alle vide, erkender Dortmund-spilleren, som nyder hvert øjeblik af EM-succesen.

- I Rusland var det små ting, der gjorde, at vi ikke gik videre.

- Nu er vi blevet et bedre hold med bedre individualister. Hvis du ser på holdkortet, er der mange store klubber. Og vi spiller med en kæmpe inspiration, lyder det fra Thomas Delaney, der glæder sig til kvartfinalen uanset, om det er Holland eller Tjekkiet, som venter i Baku.

- Med det høje niveau, vi har vist, så går vi ind til kampen med en voldsom tro på os selv. Også selvom vi kommer bagud, lover Thomas Delaney.

Vi kan næsten ikke vente.