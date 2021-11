Udsat for hån: 'Absurd'

Jan Andersson er kommet i vælten efter Sveriges nederlag til Spanien søndag aften. AS-journalisten Tómas Roncero mener, at Andersson fortjener en betalt ferie i Marbella

Sverige glippede søndag aften chancen for at kvalificere sig direkte til VM i Qatar i 2022, da de tabte 0-1 til Spanien.

Efter kampen blev Sveriges landstræner, Jan Andersson, stærkt kritiseret af flere internationale medier for at have foræret Spanien sejren.

Tómas Roncero, der er en kendt journalist hos det spanske medie AS skrev følgende:

'Tak, Andersson. Den svenske landstræner fortjener en betalt ferie i Marbella til sommer. Da han med en halv time igen tog Forsberg ud, og senere Isak, Sveriges to største trusler, kunne jeg ånde lettet ud. Derudover satte han Zlatan Ibrahimovic ind, da det var for sent.'

Gazzetta dello Sport kaldte Anderssons udskiftning af Forsberg for 'ubegribelig' og 'absurd'.

Artiklen fortsætter under billedet..

Zlatan Ibrahimovic kan have spillet sin sidste slutrunde, efter Sverige nu skal ud i nogen svære playoff-kampe. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Selvforskyldt

Sverige havde rigtig gode chancer for at kvalificere sig direkte videre, men et nederlag til Georgien gjorde det meget besværligt, og efter Spanien slog Grækenland 1-0, var svenskerne pisket til en sejr mod de tidligere verdensmestre.

Det betyder, at Sverige nu skal ud i nogen vanskelige playoff-kampe mod de andre toere fra grupperne samt to lande, der får en livline ved hjælp af deres placering i Nations League.