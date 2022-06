Udskældt Nadia Nadim udtaget til EM

Nadia Nadim er på kort tid gået fra at være et forbillede for rigtig mange mennesker til at være voldsomt upopulær på grund af sin promovering af VM i Qatar. Forstå hele sagen om Nadia Nadims rejse fra stjerne til skurk i videoen her

De seneste måneder har 34-årige Nadia Nadim været udsat for en shitstorm på grund af sit valg om at være officiel ambassadør for det skandaleramte VM i Qatar.

På trods af kritikken er hun blevet udtaget til den trup, der skal repræsentere Danmark til EM i England i juli.

Det bekræfter landstræner Lars Søndergaard på et pressemøde onsdag i Ballerup, hvor han netop har udtaget sin EM-trup på 23 spillere.

- Nadia har vi vurderet til at være så langt nu, at hun kan hjælpe os. Nok ikke som starter, men mere som joker.

- Hun er en type, der ikke tænker så meget, andet end på at score mål. Vi var egentlig ikke i tvivl om, at hun skulle med, siger landstræneren og forsikrer, at han ikke forventer noget ballade.

- Det kommer ikke til at give uro hos os. Det er jeg sikker på. Det kan godt være, der kommer lidt rundt om, men vi vil stille op med den bedste trup og det bedste hold.

Sådan så det ud, da Lars Søndergaard udtog sin trup. Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

Radiotavshed

Nadia Nadim annoncerede sin ambassadørrolle 1. april, men har siden ikke ønsket at stille op til interviews trods utallige forespørgelser.

Landstræneren gjorde det forleden klart i et interview med DR, at Nadim blev nødt til at udtale sig om Qatar, hvis hun skulle udtages til EM.

Noget, hun endnu ikke har efterlevet.

En grim knæskade har holdt hende ude i det meste af sæsonen, men efter 8 måneder på sidelinjen gjorde hun tidligere på måneden comeback for sin klub Racing Louisville, og nu er hun altså også klar til EM.

