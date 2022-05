Udskældt Nadim i spil til EM: - Det bliver tæt

Nadia Nadims comeback på træningsbanen betyder, at hun er i spil til sommerens EM-slutrunde, men det bliver ikke nemt for den voldsomt kritiserede stjerne, siger landstræneren

- Tilbage i fuld træning!!

Sådan lød det tirsdag fra en jublende glad Nadia Nadim, der efter seks måneder på sidelinjen nu kan snøre støvlerne igen. Og det betyder også, at hun er med i overvejelserne til sommerens EM-slutrunde.

Det fortæller landstræner Lars Søndergaard til Ekstra Bladet og bekræfter dermed, at hendes stærkt kritiserede ambassadørskab for VM i Qatar ikke får indflydelse på, om hun bliver udtaget eller ej.

- Jeg forholder mig til DBUs beslutning om, at hendes ambassadørskab i sig selv ikke skal være en begrundelse for, at hun ikke skal være med.

Artiklen fortsætter under billedet..

Nadia Nadim var i sidste måned til stede i Doha i Qatar i forbindelse med VM-lodtrækningen. Foto: Lars Poulsen

- DBU har sagt, at jeg skal udtage det bedste hold, og der er selvfølgelig mange parametre, der kommer i spil, når man skal det. Det er ikke kun præstationerne på banen, men det er først og fremmest det, jeg kigger på, siger han.

Én ting er dog, at den 34-årige angriber med 99 landskampe på cv’et nu er tilbage i fuld træning. Noget andet er, om Racing Louisville FC-danskeren kan nå at komme i så god kampform, at hun faktisk har noget at bidrage med ved sommerens slutrunde.

- Vi må vente og se, hvordan træningerne går, og vi afventer selvfølgelig især, hvornår hun er tilbage i kamp, så vi kan vurdere hende der, siger Lars Søndergaard, der er i dialog med trænerne omkring hende.

- Vi kan få alle tal, og vi ved, at det går fint med hende, men det er endnu ikke helt oppe over, at hun kan spille kampe endnu, og det er først der, vi kan danne et reelt indtryk af hendes form.

Artiklen fortsætter under billedet..

Landstræner Lars Søndergaard skal inden længe have en snak med Nadim, fortæller han. Foto: Marcus Emil Christensen/POLFOTO

Uanset hvad bliver det dog ikke nemt for Nadia Nadim at blive udtaget, fastslår Lars Søndergaard.

- Alle er lidt under vurdering i øjeblikket, og modsat hende så er der andre spillere, der har spillet med hele vejen igennem. Det bliver selvfølgelig en tæt affære for hende, fordi det er også vigtigt, at hun kan bidrage med noget.

- Hun er rutineret og har scoret mange mål, men der er jo hele den uvished omkring hendes situation nu. Og det skal sættes overfor nogle af de andres præstationer her det seneste stykke tid.

Derfor er det også en hård, men spændende tid for den danske landstræner, der i midten af juni skal sætte navn på dem, der skal sikre dansk succes til EM i England.

- Der er stadigvæk et lille puslespil, der skal gå væk for mig og mine trænerkollegaer. Det hele er meget tæt i øjeblikket, og det er en spændende proces. Men det er også nervepirrende for nogle spillere, fordi der er nogle gode muligheder i dem, der har været med.

Artiklen fortsætter under billedet..

Nadia Nadim står noteret for 99 landskampe og 38 mål. Foto: Emma Sejersen/POLFOTO

Lars Søndergaard fortæller videre, at han endnu ikke har talt med den danske stjerne, men at det vil ske snart.

Her skal han ikke kun høre til hendes fysiske forfatning, men også hvordan hun har det, efter det som landstræneren selv kalder for et ‘uvejr’

- Jeg har kendt Nadia i et stykke tid, og jeg skal høre, hvordan hun har det. At gå fra årets dansker til at være inde i det uvejr - som man selvfølgelig kan sige er selvforskyldt - det kræver trods alt lidt mental styrke at komme over.

I sagen om Nadia Nadims ambassadørskab kunne Ekstra Bladet senest fortælle, hvordan den danske stjerne bliver betalt direkte af Qatar Supreme Committee, der står for at arrangere VM-slutrunden.

Men på trods af adskillige henvendelser fra Ekstra Bladet og andre medier har danskeren endnu ikke stillet op til et interview, siden hun 1. april offentliggjorde sin nye rolle.

Nadia Nadim var senest i aktion på landsholdet tilbage i starten af juni sidste år i en venskabskamp mod Spanien.

Det danske kvindelandshold spiller en test mod Brasilien i Parken i juni, inden EM i England skydes i gang 6. juli.

Danmark er i pulje med Tyskland, Spanien og Finland.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forstå hele sagen om Nadia Nadims rejse fra stjerne til skurk i videoen her: