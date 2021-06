Udvist hollandsk forsvarsprofil tager EM-exit på sin kappe

Holland havde EM-ottendedelsfinalen mod Tjekkiet nogenlunde under kontrol, men det gik galt, da Matthijs de Ligt fik rødt kort i anden halvleg.

Han ramte bolden med hånden, og så måtte han marchere tidligt i omklædningsrummet.

Tjekkerne udnyttede kynisk overtallet i den resterende del af søndagens opgør og spillede sig videre til kvartfinalen mod Danmark med en 2-0-sejr.

Matthijs de Ligt var efter kampen afklaret - det er hans skyld, at Holland nu er ude af slutrunden, erkender han.

- Vi tabte på grund af min aktion, og det er virkelig irriterende, siger Matthijs de Ligt ifølge Reuters.

- Det er skidt. Vi havde kampen under kontrol, og så kommer der sådan en bold. Jeg lod den hoppe, hvilket ikke var en god beslutning.

- Jeg fik et lille skub og faldt, hvorefter jeg ramte bolden med hånden, siger Matthijs de Ligt.

Juventus-spilleren afviste over for pressen, at han var hård ved sig selv.

- Prøv at høre her. Det her moment ændrede kampen, og det kan jeg ikke løbe fra, siger De Ligt.

Landstræner Frank de Boer var også meget klar i sin analyse.

- Et moment kan vende verden på hovedet. Det er den hårde lærdom, vi tager med os, siger Frank de Boer, som dog også var klar til at tage ansvar.

- Jeg er ansvarlig for det her nederlag, og jeg skal se mig selv i spejlet, siger Frank de Boer.

Holland tog lutter sejre i gruppespillet og gik videre til knockoutfasen med maksimumpoint.

- Det her EM var en gylden mulighed, så det gør utrolig ondt at forlade det på den her måde, siger Matthijs de Ligt.

Hollændernes overmænd fra Tjekkiet skal op imod Danmark på lørdag.