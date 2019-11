Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) åbner sag mod Danmark efter EM-kvalifikationskampen mod Gibraltar.

På sin hjemmeside skriver UEFA, at Danmark er sigtet for brug af pyroteknik og for episoden, hvor en tilskuer løb på banen og stødte sammen med Kasper Schmeichel.

Begge episoder blev kritiseret af fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU), Peter Møller.

- Fredag var der desværre enkelte fans, der gik langt over stregen. Det er fuldstændigt uacceptabelt. Vi ønsker fantastisk stemning hos vores fans, men det skal også være trygt for alle at gå til landskamp, lød det fra Peter Møller på DBU's hjemmeside.

DBU forventede allerede lørdag, at både baneløber, pyroteknik og ølkast ville give bøder, fordi det uden tvivl er i strid med UEFA’s regler.

- Vi kan risikere bøder på flere hundrede tusinde kroner, som vi i stedet kunne have brugt på aktiviteter for vores fans. Det var ærgerligt og synd for de mange fans, der gør et fantastisk stykke arbejde med at bakke op om holdet, sagde Peter Møller.

En baneløber kan blive dyr for DBU. Foto: Lars Poulsen

Af DBU's pressemeddelelse fremgik det også, at der var slagsmål på tribunerne, men hverken slagsmål eller ølkast er en del af den sigtelse, som UEFA har strikket sammen mod Danmark.

Kort efter kampen identificerede DBU to personer, der overtrådte reglerne, ligesom man efterfølgende ikke lagde skjul på, at man vil forsøge at identificere alle andre, der kastede øl og affyrede pyroteknik, hvorefter de personer også vil blive straffet.

Sagen skal diskuteres af UEFA's disciplinærkomité 12. december, hvorefter der vil falde en dom.

UEFA har også åbnet en række sager fra andre kamp, ligesom der er indledt en undersøgelse af, hvorvidt der var racistiske tilråb i kampen mellem Rumænien og Sverige. Her blev svenske Alexander Isak angiveligt udsat for racistiske tilråb.

