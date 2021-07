UEFA afviser Englands ønske

Den engelske komiker og skuespiller Frank Skinner må ikke optræde med den populære slagsang 'Three Lions - It's Coming Home' på Wembley før EM-finalen mellem Italien og England.

Det fortæller Skinner i The Last Leg, som er et tv-program på Channel 4, ifølge Sky Sports.

Søndag aften tørner Italien og England sammen i finalen ved EM-slutrunden på det ikoniske Wembley Stadium. Her vil tusindevis af engelske fans bakke op om deres landsholdshelte i jagten på at tage landets første titel siden 1966 og blive europamestre.

Englænderne havde ønsket at se Frank Skinner optræde på Wembley med sangen 'Three Lions - It's Coming Home' før kampstart, men det har UEFA afvist.

- Der var kommet en forespørgsel på, at vi sang Three Lions på banen før søndagens finale. UEFA sagde, at det ville være for partisk og uretfærdigt overfor italienerne at gøre det, siger Skinner.

- Før åbningskampen mellem Italien og Tyrkiet sang Andrea Bocelli sin sang Nessun Dorma.

Overfor Sky Sports bekræfter UEFA at have fået forespørgslen.

- UEFA kan bekræfte, at denne forespørgsel blev modtaget i går (fredag, red.). Hvorom alting er, så er programmet for afslutningsceremonien allerede fastlagt, og der kan ikke blive tilføjet ekstra elementer på nuværende tidspunkt på grund af de operationelle udfordringer og det tætpakkede tidsprogram før kampstart, skriver UEFA.

UEFA fastholder, at den populære slagsang kan blive spillet over højtaleranlægget på Wembley under opvarmningen.

EM-finalen mellem Italien og England har kampstart klokken 21.00.