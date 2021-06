UEFA afviser historie: Regnbueflag er velkomne

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) er endnu en gang kommet i søgelyset i en sag om regnbuefarverne.

Forud for 1/8-finalen ved EM i Budapest mellem Holland og Tjekkiet søndag aften har nogle hollandske fans ifølge mediet Algemeen Dagblad i en fanzone fået forbud mod at bære flag med farverne, der er symbol på LGBTQ+-rettigheder.

Men UEFA afviser i opslag på Twitter, at forbundet ikke tillader flagene.

- I modsætning til nogle historier i hollandske medier vil UEFA gerne slå fast, at det ikke har forbudt nogen regnbuefarvede symboler i fanzonen i Budapest, som de lokale myndigheder har ansvaret for.

- UEFA vil meget gerne tillade ethvert symbol af den karakter i fanzonen, skriver forbundet.

UEFA skriver også, at man søndag har informeret Ungarns Fodboldforbund om, at regnbuefarvede symboler ikke er politiske.

UEFA fik stor kritik, da forbundet besluttede, at de lokale myndigheder i München ikke måtte lyse Allianz Arena op i regnbuefarver til onsdagens EM-opgør mellem Tyskland og Ungarn.

Begrundelsen var, at det var et politisk tiltag.

Ungarns præsident, Viktor Orbán, kritiseres rundtom i Europa for en ny lov, der forbyder indhold, som kan fremme homoseksualitet for unge under 18 år.

Det gælder både i skolebøger og eksempelvis på film og tv.