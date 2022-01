UEFA afviser kritik: 'Hjalp med at redde Eriksens liv'

UEFA kommer ikke til at give Danmark og Finland en undskyldning efter Eriksens kollaps under EM

I et halvt år har den danske og internationale spillerforening presset UEFA for klare regler, når en spiller falder om på banen som Christian Eriksen.

Direktøren for Spillerforeningen i Danmark, Michael Sahl, kritiserede i Ekstra Bladet i sidste uge UEFA hårdt for ikke at have handlet som lovet efter Christian Eriksens kollaps under EM. Nu reagerer UEFA i et skriftligt svar.

Forbundet afviser kritikken med, at de mener, man allerede har disse protokoller, mens ’mens lignende protokoller har været gældende i næsten 20 år’.

- Det var præcis disse protokoller, som også inkluderer særlige tilføjelser for EM2020, der sikrede, at et ordentligt uddannet og udstyret lægehold var til stede og hjalp med at redde Christian Eriksens liv, lyder det fra UEFAs medieafdeling i en mail.

Michael Sahls kritik gik på, at direktøren ikke mente, at UEFA havde taget ved lære af den grufulde oplevelse med Eriksen. Og han mener, at UEFA skylder de danske og finske spillere en undskyldning for at have presset dem til at spille deres EM-kamp færdig efter Eriksens kollaps.

Men det skal han nok næppe sætte næsen op efter.

- Vi vil også gerne påpege, at UEFAs ledende overlæge, Zoran Bahtijarević, præsenterede disse protokoller for spillerforeningerne og forbundene - organiseret af FIFPRO. Alle, der var til stede, var enige om, at UEFAs protokoller er nogle af de mest moderne i sportens verden, skriver forbundet videre.

Danske landsholdsspillere var i chok efter Eriksens kollaps under EM. Foto: Jens Dresling

Christian Eriksens hjerteproblemer betød, at han var livløs i op til fem minutter, har han selv fortalt til DR. Han blev genoplivet og er nu klar til igen at spille fodbold.

Dermed er den danske landsholdsspiller altså på helt rette vej, men hverken den internationale eller danske spillerforening kommer til at se store ændringer i de protokoller, der omhandler måden, man fremover vil reagere på lignende situationer.

- UEFA gennemgår konstant vores helbredsprotokoller og tilpasser dem for at tage de seneste anbefalinger med i overvejelserne fra internationale professionelle lægefaglige organisationer såsom det europæiske råd for genoplivning (ERC, red.)

Danmark og Finland spillede EM-kampen i sommer færdig efter Christian Eriksens hjertestop, genoplivning og en lang pause. Kampen endte 1-0 til finnerne.