UEFA: Coronavirus truer EM

Den frygtede coronavirus har indtaget Europa.

Virussen, der først blev opdaget i Kina, er i de seneste dage rykket vestpå, og har spredt sig til en række europæiske lande.

Og truslen er nu så stor, at UEFA for første gang bekræfter, at frygten for yderligere spredning kan få konsekvenser for sommerens EM-slutrunde. Det skriver svenske Aftonbladet.

- Døren til EM bliver kun lukket, hvis situationen forværres, siger UEFA's vicepræsident, Michele Uva således tirsdag.

Særligt Italien er hårdt ramt.

Flere hundrede mennesker er allerede smittede, og flere har mistet livet. I weekenden blev fire Serie A-kampe udsat, og torsdag må Inter og Christian Eriksen spille for tomme tribuner, når Ludogorets kommer forbi Milano i Europa League.

Det ventes ligeledes, at en række Serie A-kampe bliver afviklet for lukkede døre i den kommende weekend.

Til sommer er Italien et af 12 europæiske lande, der lægger græs til slutrundekampe.

Således skal tre gruppekampe og en kvartfinale spilles i hovedstaden, Rom, hvor der endnu ikke er fundet smittede personer.

Og i UEFA afventer man nu, hvordan den kritiske situation udvikler sig.

- Vi er på et punkt, hvor vi afventer. Vi bedømmer hvert land enkeltvis, og fodbolden må følge de ordrer, der kommer fra de respektive nationer, siger Michele Uva.

Parken i København lægger græs til Danmarks tre gruppekampe mod Finland, Rusland og Belgien samt en enkelt ottendedelsfinale.

