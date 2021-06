UEFA forsvarer sig: Spillerne ville selv

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) har fået stor kritik for, at lørdagens EM-kamp mellem Danmark og Finland blev færdigspillet, efter Christian Eriksen var kollapset og havde modtaget hjertebehandling på banen.

UEFA har til flere danske medier henvist til artikel 29 i sine turneringsregler, som siger, at afbrudte kampe skal spilles færdig senest dagen efter.

Lørdag fik de danske og finske spillere valget mellem at spille kampen færdig enten lørdag aften eller søndag klokken 12.

- UEFA accepterede at genoptage kampen mellem Danmark og Finland efter forespørgsel fra spillerne på begge hold, skriver UEFA til TV 2 Sport.

Blandt andre Viaplay-eksperten Michael Laudrup har været hård i sin kritik af valgmulighederne, da han ikke mener, at det reelt var en mulighed for spillerne at spille søndag middag oven på en søvnløs nat.

UEFA har også fået kritik for at vise voldsomme tv-billeder på det internationale signal, der gik ud til tv-stationerne med rettigheder.

Ville gerne have undgået det

Mens DR valgte at skifte væk fra dette signal, blev Viaplay på billederne fra UEFA.

Kim Mikkelsen, som er sportschef i Nent Group, der står bag Viaplay, ærgrer sig over, at blandt andet billeder af Eriksen, der fik hjertebehandling, kom ud.

- Vi synes, at UEFA lavede et worldfeed, som i nogle situationer gik for tæt på. Og da vi var på worldfeedet, kom de situationer ud på Viaplay. Set i bakspejlet ville vi gerne have undgået dette, skriver Kim Mikkelsen på Twitter.

UEFA pointerer, at det var op til tv-stationerne selv, om de ville bringe dem.

- I forhold til tv-billederne vil vi informere om, at alle tv-stationer har haft mulighed for at klippe tilbage til deres studier – det var der mange, der gjorde. Det er deres redaktionelle valg at blive på livebilleder eller ej, skriver UEFA i en mail til TV 2 Sport.

Finland slog Danmark 1-0 på et mål i anden halvleg.