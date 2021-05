UEFA giver fans fingeren - dyre billetter i omløb

UEFA sælger billetter til hver af Danmarks tre kampe fra 8250 kr. for at se kampen og 18.750 kr. for billetter med spisning på Geranium

'We care about football'!

Det fine slogan fra UEFA, det europæiske fodboldforbund, er tilsyneladende tomme ord helt uden indhold.

For de senere dage har vist, at det, UEFA tænker mindst på, er dem, der betyder mest for fodbolden: Fansene.

Det kom som et kæmpe chok for de danske fans, da UEFA for nylig sløjfede 2900 danske fanbilletter til EM-slutrunden.

Nu får de danske fans blot 2100 billetter til hver af de tre EM-kampe mod en forventning på mindst 5000 billetter.

Tilføjelsen til UEFA’s slogan burde med rette være: We only care about money (vi tænker kun på penge, red.).

For det viser sig, at der er rigeligt med billetter til salg til Danmarks tre kampe i Parken mod Finland, Belgien og Rusland, hvor kapaciteten er reduceret helt ned til 15.900 tilskuere.

Glade danske fans fra en udekamp mod Gibraltar. Når Danmark spiller EM-kampe i Parken bliver det kun for de få udvalgte. 2100 fans bliver lukket ind. Foto: Lars Poulsen.

22 gange billetprisen

Men det kræver, at du er klar til at betale kassen for at opleve EM-kampene fra tætteste hold.

UEFA sælger nemlig dyre hospitality arrangementer fra 1100 euro – 8250 kr. for en fodboldbillet, en loungeplads og lidt fortæring til hver af Danmarks tre gruppekampe.

Og som det fremgår på UEFA's hjemmeside er der masser af billetter at få i den kategori, hvis man altså er parat til at betale 8250 kr. for at se Danmark i kamp under EM.

Og lige for at skære det helt ud i pap, så er den pris altså 22 gange højere end det som hovedparten af de danske fans har betalt for deres billetter til stemningstribunen.

Ekstra Bladet har set billetter i kategori 3 til stemningstribunen med en pris pr. styk på 375 kr.

Sådan så det ud, da Danmark kvalificerede sig til EM. Spillerne får ikke den opbakning, du kunne forvente, fordi der kun kommer få tusinde danske fans i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Men faktisk kan man via UEFA også bestille middag på Danmarks eneste trestjernede Michelin- restaurant Geranium, der ligger i forbindelse med Parken, samt en fodboldbillet for den beskedne pris af 18.750 kr. pr. person naturligvis.

Fodbold for folket hed det engang. Sådan er det altså slet ikke længere.

Dem, der skaber stemning og fest, vil UEFA tilsyneladende ikke have for mange af. For de betaler også kun et begrænset beløb for at komme ind.

EM-fodbold i Parken er primært for dem med pengepungen i orden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra UEFA.

Det er heller ikke lykkes at få en kommentar fra DBU's fankoordinator, Anders Hagen.