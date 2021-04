UEFA melder ud: Tror på 18.000 i Parken

Med lige godt to måneder til sommerens EM-slutrunde er det helt store samtaleemne, hvor mange tilskuere der bliver lukket ind på de europæiske stadioner.

Hos UEFA er der en tro på mindst 18.000-20.000 i Parken.

- I betragtning af den måde, Danmark har håndteret pandemien på, og den gode test-strategi, der er lagt, føler vi at have en berettiget tro på, at der tillades mindst 18.000-20.000 tilskuere, siger UEFA’s administrerende chef for EURO 2020, Martin Kallen, til TV3 Sport.

- Der er jo mere end to måneder til den første kamp. Vi har endda et håb om en dækningsprocent på 60; det vil sige omkring 24.000 tilskuere.

Han fortæller samtidig, at alle 12 værtsbyer har meddelt UEFA, at de er klar til at afholde slutrundens kampe.

Det er endnu ikke afgjort, hvor mange fans der bliver lukket ind i Parken under EM. Foto: Kenneth Meyer

Kulturminister Joy Mogensen fortalte i marts, at regeringen har besluttet at tillade mindst 11.000-12.000 tilskuere til de fire kampe, der afholdes i Parken.

- Vi vil samtidig se på, om der kan komme endnu flere tilskuere i Parken, hvis de sundhedsmæssige forhold giver mulighed for det, sagde Joy Mogensen i en pressemeddelelse.

Hun kom dog samtidig med et forbehold.

- Vi har også meddelt DBU og UEFA, at det kan blive nødvendigt at lukke for tilskuere, hvis der sker smittespredning, så det vil være sundhedsmæssigt uforsvarligt at tillade tilskuere til kampene.

Danmark møder Finland, Belgien og Rusland i den danske nationalarena, hvor der også vil blive spillet en 1/8-finale.

Ro på: Festen er sgu’ ikke forbi

Næsten udsolgt: - Ikke forsvarligt

Surmulede i Brøndby: Nu taler han ud om balladen