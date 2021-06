Landsholdsfodbold ... 16. jun. 2021 kl. 12:56

UEFA nægter at give spillere undskyldning

- Det er skuffende, at UEFA ikke kan beklage over for spillerne. Nu har de accepteret, at vi gennemgår alle protokoller med os, DBU og Fifpro - spillerne skal aldrig stå i sådan en situation igen, siger Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen