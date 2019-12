UEFA straffer DBU for tilskuerballade

Problemer med danske tilskuere til landskampen mod Gibraltar i oktober koster DBU 48.000 kroner.

Det har UEFA netop offentliggjort på sin hjemmeside.

DBU får en bøde på 5.000 euro, fordi tilskuere løb på banen, mens der også er en bøde på 1.500 euro for brug af pyroteknik. Omregnet til danske kroner svarer det til godt og vel 48.000 kroner, hvilket må siges at være nådigt sluppet.

Efter kampen udtalte DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, sig i kritiske vendinger om de danske fans.

- Fredag var der desværre enkelte fans, der gik langt over stregen. Det er fuldstændigt uacceptabelt. Vi ønsker fantastisk stemning hos vores fans, men det skal også være trygt for alle at gå til landskamp, lød det ved den lejlighed fra Peter Møller på DBU's hjemmeside.

Han frygtede en endnu større bøde, end den som UEFA har besluttet sig for.

- Vi kan risikere bøder på flere hundrede tusinde kroner, som vi i stedet kunne have brugt på aktiviteter for vores fans. Det var ærgerligt og synd for de mange fans, der gør et fantastisk stykke arbejde med at bakke op om holdet, sagde Peter Møller.

Til gengæld er DBU blevet frikendt for Irland-kampen, hvor de de danske fans ellers var sigtet for at kaste ting på banen.

