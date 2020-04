UEFA udskyder kvinde-EM og U21-EM

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) udskyder både kvindernes EM og mændenes U21-EM fra 2021 til 2022.

Se også: Medie: Her er UEFA's store plan

Det bekræfter Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside efter tirsdagens videomøde mellem UEFA og cheferne fra alle 55 nationale fodboldforbund i Europa.

Udskydelsen sker som følge af, at den nuværende coronakrise har tvunget UEFA til at udskyde sommerens EM-slutrunde til sommeren 2021, hvor den kommer til at kollidere med både mændenes U21-EM og kvindernes EM-slutrunde.

Den kollision er nu aflyst med flytningen af to sidstnævnte slutrunder til 2022.

Derudover står det også klart, at alle landskampe, som var planlagt til at skulle afvikles i juni, er udsat på ubestemt tid.

Ifølge det norske fodboldforbund er beslutningen dog ikke endegyldig.

Signalene fra dagens møte er at EM for kvinner flyttes til 2022, men at datoene ikke er fastsatt og beslutningen derfor ikke er tatt endelig. Norges play off-kamp mot Serbia i Nations League vil gjennomføres i et av de internasjonale vinduene til høsten. https://t.co/sDcso76BCD — NorgesFotballforbund (@nff_info) April 1, 2020

'Signalerne fra dagens møde er, at EM for kvinder flyttes til 2022, men at datoerne ikke fastlagt, og at beslutningen derfor ikke er endelig', skriver det norske fodboldforbund på Twitter.

Se også: Chok-skifte nærmer sig: - Alt er muligt!

Se også: Agent nedlægger transferhistorie

Se også: AaB sender spillere hjem på ubestemt tid