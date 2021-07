UEFA vil undersøge dansker-sag

UEFA: Sagen skal undersøges

UEFA skriver i en mail til Tipsbladet, at sagen skal undersøges:

'UEFA har aldrig instrueret kontrollører i Baku - eller nogen andre stadioner - i at konfiskere regnbueflag. Vi undersøger i øjeblikket, hvad der skete, og vi vil selvfølgelig kontakte UEFA's delegerede, UEFA's sikkerhedsofficer og de lokale myndigheder for at opklare det,' skriver UEFA.

'Den første information, vi har modtaget, er, at den pågældende fan var meget beruset, og at nogle lokale tilskuere blev aggressive over for ham. De lokale kontrollører greb ind og tillod tilskueren at blive (på stadion, red.) trods hans tilstand.'

Kristoffer Føns - den danske fan - var dog ikke mere beruset, end at han var i stand til at gennemføre interviews med flere medier kort efter episoden.

UEFA understreger, at regnbueflaget er velkommen til UEFA-arrangementer:

'Regnbueflaget er et symbol, som legemliggør UEFA's centrale værdier og promoverer alt, som vi tror på: et mere retfærdigt og lige samfund, tolerance over for alle, og UEFA har sikret sig, at flaget blev leveret tilbage til tilskueren.'