UEFA's Eriksen-brøler

'Monday Blues? Not with today's EURO action!'

Sådan lød de noget malplacerede ord i UEFA's daglige nyhedsbrev, som de sendte ud på mail mandag. I den danske version af brevet kan man stille endnu flere spørgsmålstegn ved, hvordan UEFA valgte at fortsætte med at promovere turneringen til især de danske fans.

Nyhedsbrevet indledes nemlig af en stor illustration af Christian Eriksen i den rød-hvide landsholdstrøje, der jubler ved siden af en ligeledes jublende Pierre Emile Højbjerg.

Hvis man i mailen klikker på billedet af Eriksen og Højbjerg, bliver man linket videre til de seneste nyheder om det danske landshold på UEFA's hjemmeside.

Nyhedsbrevet som UEFA sendte ud til danskerne mandag. Foto: Screenshot

Tirsdag blev der holdt pressemøde med Kasper Hjulmand. Landstræneren fortalte pressen, at han mente, at det var den forkerte beslutning, at kampen lørdag blev færdigspillet.

Mandag var UEFA ellers ude at forsvare beslutningen om, at kampen skulle forsætte, hvor de påstod, at spillerne ønskede at spille kampen færdig. Kasper Hjulmand fortalte dog tirsdag til pressemødet, at han mente, at spillerne blev sat under pres.

Danmark spiller sin anden kamp til EM, når de møder Belgien i Parken torsdag kl. 18.