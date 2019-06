Uha! Skræk-start for spanske stjerner

Værtsnationen Italien kom godt i gang med U21-EM, da italienerne søndag aften besejrede Spanien 3-1.

Dermed kom Italien på tre point i gruppe A ligesom Polen, der tidligere søndag slog Belgien 3-2.

Gruppevinderne og den bedste toer i de tre grupper går videre i turneringen, så der er allerede et vist pres på både Spanien og Belgien i gruppen.

Spanien havde ellers overtaget i kampens indledning, men to mål af Fiorentinas Federico Chiesa samt en italiensk scoring på et straffespark ændrede 0-1 til 3-1 for Italien.

Specielt Chiesa, der er søn af den tidligere italienske angriber Enrico Chiesa, sprudlede med sin hurtighed, fysik og kreativitet.

Det har han også gjort i sæsonen for Fiorentina, hvor han markerede sig med 12 mål og ni oplæg i alle turneringer.

Opgøret var blot ni minutter gammel, da Real Madrids Daniel Ceballos lynede og bragte Spanien foran 1-0 på en drømmescoring.

Ceballos modtog bolden og tog et træk ind i banen, og uden for det italienske felt fyrede han bolden op i det ene målhjørne.

Der blev gået til stålet i opgøret med tre gule kort uddelt, inden der var spillet en halv time, og Spanien dominerede og var i markant boldbesiddelse.

Efter 36 minutter fik det italienske publikum dog noget at juble over, da Chiesa slog til for første gang.

Han tæmmede bolden flot i venstre side og overløb fuldstændig spanske Martin Aguirregabiria, og fra en spids vinkel i feltet drejede Chiesa overbevisende bolden i nettet til 1-1.

Så stod der Italien på det meste i resten af halvlegen med et hårdt tryk også fra tilskuerpladserne.

Spanien kunne ikke længere holde fast i bolden på samme måde, og det spanske hold var nok tilfreds, da dommeren fløjtede til pause.

1-1 ved indgangen til anden halvleg gjorde dog opgøret helt åbent, men Chiesa var ikke færdig med at lyne.

Efter lidt over en time var den 21-angriber på rette sted, da bolden efter et italienske pres endte hos Chiesa, der hamrede bolden i mål i det lille felt.

Otte minutter før tid fik Italien så et straffespark, som Lorenzo Pellegrini udnyttede, og så var Italien foran 3-1, og det formåede Spanien ikke at ændre på.

