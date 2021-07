Uhyggelig besked til stjernen: Faren trampet i gulvet

Den engelske forsvarsspiller Harry Maguire har fortalt, at hans far blev trampet i gulvet, da fans uden billetter stormede Wembley

Den engelske forsvarsstjerne Harry Maguire, der hamrede et mål i kassen i straffesparkskonkurrencen mod Italien i EM-finalen, fortæller, at han har haft voldsepisoderne på Wembley tæt inde på livet, skriver The Sun.

Hans far blev nemlig involveret, da fans uden billetter til finalen stormede Wembley. Du kan læse mere om de dramatiske scener her.

Da de voldsomme scener udspillede sig, blev Harry Maguires far, Alan, trampet i gulvet, hvilket resulterede i to brækkede ribben.

- Han havde svært ved at trække vejret bagefter, men han er ikke typen, der vil gøre nogen nervøse, fortæller Harry Maguire.

Foto: Laurence Griffiths / Ritzau Scanpix

Manchester United-spilleren og familien har taget ved lære af den voldsomme oplevelse.

- Far vil altid støtte mig, og komme til kampene, men han vil være lidt mere opmærksom på, hvad der foregår omkring ham. Vi skal alle være lidt mere bevidste, og lære af det her, siger Harry Maguire yderligere.

Harry Maguire har to døtre på et og to år. Det er ellers normalt, at det er bedstefar-Maguire, der har dem med til kampene, siddende på skuldrene. Harry Maguire er taknemlig for, at døtrene ikke var til stede ved finalen.

- Det var ikke en god oplevelse, det rystede ham, men han var heldig, fordi ved hver kamp har han haft min nevø eller en af mine børn på skuldrene. Så jeg er taknemlig for det ikke skete, da det havde været meget alvorligt.