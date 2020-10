Ukendt spiller udtaget til landsholdet

To spillere fra den næstbedste engelske fodboldrække er mandag blevet efterudtaget til det danske landshold.

Det drejer sig om Brentfords midtbanespiller Mathias Jensen og venstrebacken Kristian Pedersen fra Birmingham.

De kan begge håbe på debut i de kommende kampe mod Færøerne, England og Island.

- Med tre landskampe samt en status på spillerne efter weekendens kampe har vi vurderet, at vi har brug for en ekstra venstreback, så vi er glade for at få Kristian Pedersen med, siger landstræner Kasper Hjulmand til DBU's twitterprofil.

- Kristian har gennem flere år vist fine takter i Birmingham, hvor han spiller i en række med god intensitet og højt niveau, siger Hjulmand.

Mathias Jensen er udtaget, da holdkammeraten fra Brentford Christian Nørgaard har pådraget sig en skade.

- Med Christian Nørgaards skade har vi brug for flere kræfter til midtbanen med tre kampe på en uge, og derfor er Mathias Jensen udtaget.

- Mathias er en dygtig midtbanespiller med et eminent blik for spillet, og vi glæder os til at se ham i landsholdslejren, fortæller landstræneren.

På onsdag gælder en testkamp mod Færøerne, inden Island og England venter i Nations League.

- Det kan komme på tale, at en eller flere spillere rejser hjem efter kampen mod Færøerne, men det ved vi først mere om efter kampen onsdag, siger Hjulmand.

