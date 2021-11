Ukraine tager VM-håbet fra Finland

Finland stod inden sidste spillerunde med fine kort på hånden til at tage andenpladsen i sin VM-kvalifikationsgruppe og dermed kvalificere sig til playoffkampe om de sidste VM-billetter til Qatar.

Men det bliver i stedet Ukraine, der tager andenpladsen i gruppe D og kan drømme videre om VM-deltagelse.

Det blev en kendsgerning, da Ukraine på udebane slog Bosnien-Hercegovina med 2-0, mens Finland hjemme tabte 0-2 til Frankrig.

Med resultaterne ender Ukraine med 12 point foran Finland med 11. Frankrig vandt gruppen suverænt med 18 point.

Oleksandr Zinchenko bragte Ukraine på 1-0 efter en lille times spil, inden den tidligere FC Midtjylland- og Sønderjyske-spiller Artem Dovbyk cementerede sejren 12 minutter før tid.

Med det resultat skulle Finland faktisk slå Frankrig for at fastholde andenpladsen, men det var aldrig tæt på at ske.

Finland holdt stand indtil midtvejs i anden halvleg, før Karim Benzema først gjorde det til 1-0, og Kylian Mbappé ti minutter senere udbyggede til 2-0.

I gruppe F var Wales allerede sikker på at komme i playoff om VM-pladser igennem Nations League, men waliserne sikrede sig alligevel andenpladsen bag Belgien ved at spille 1-1 hjemme mod netop Belgien.

Belgien kom foran efter et vedvarende angreb efter 11 minutter, da Kevin De Bruyne med stort overblik og eminent teknik sparkede bolden fladt ind ved stolpen fra en position lige uden for feltet.

Wales havde dog også markeret sig offensivt, og efter en halv time udnyttede hjemmeholdet, at Belgiens forsvar fejlede i forsøget på at cleare et indlæg. Kieffer Moore tog bolden til sig i feltet og scorede resolut til 1-1.

Med det uafgjorte resultat i Wales måtte Tjekkiet nøjes med gruppens tredjeplads, selv om hjemmekampen mod Estland blev vundet med 2-0.