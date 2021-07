Undgå nabo-jubel: Sådan får du det hurtigste signal

Derfor er din streaming forsinket

- Når forsinkelsen er et vilkår på tværs af streamingmarkedet, skyldes det, at et streamingsignal sender udsendelsen i små bidder af få sekunders størrelse som samles hos brugeren til en livestream. Det er de bidder, vi har arbejdet på at gøre så korte som muligt for at nedbringe forsinkelsen på signalet, samtidig med at streamingsignalet forbliver stabilt og ikke hakker, forklarer Troels Hauch Tornmark til Ekstra Bladet, om hvordan det kan være, at der opstår en forsinkelse, når man streamer fremfor at følge med på flow tv.