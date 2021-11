Undgår helst kort mod Danmark

Skotland slutter som nummer to efter Danmark i den europæiske VM-kvalifikations gruppe F.

Det står klart allerede inden mandagens opgør i Glasgow, hvor Danmark jagter sin sejr nummer ti af ti mulige og dermed en historisk stærk præstation i et gruppespil.

Skotterne har dog endnu mere på spil, fastslår landstræner Steve Clarke.

Holdet kæmper således for at blive seedet og dermed have hjemmebanefordel i forårets VM-playoff, der starter ud med ét semifinaleopgør.

- Jeg tror, at et point er nok, men vi ved det ikke. Derfor er det bedst bare at vinde kampen. Hvis vi kan slå Danmark, ved vi med sikkerhed, at vi bliver seedet.

- Så hvorfor ikke slutte gruppen af på en god måde? Det er vores mål, siger Steve Clarke ifølge The Courier.

Syv spillere i den skotske trup vil med et gult kort mod Danmark være i karantæne i playoff-semifinalen.

Steve Clarke stoler dog på, at de pågældende skotter er rutinerede nok til selv at undgå advarslerne.

- Vi må bare håndtere det. Drengene er bevidste om det. De har alle spillet på topniveau.

- I Champions League ved man, at man får karantæne, hvis man får et gult kort og allerede har et fra en tidligere kamp. Man skal lære at spille en kamp med et gult kort hængende over hovedet, siger Clarke.

Andy Robertson, John McGinn, Che Adams, Billy Gilmour, Jack Hendry, Kevin Nisbet og Stephen O'Donnell er de syv skotske spillere i karantænefare.

Midtbanespilleren Scott McTominay er også i karantænefare, men Manchester United-spilleren er trukket ud af truppen til kampen mod Danmark på grund af sygdom.

Skotland og Danmark dyster fra klokken 20.45 på Hampden Park i Glasgow.