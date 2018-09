Undrer sig over Danmark - i udlandet spiller stjernerne gratis

I vores nabolande er konflikter mellem fodboldforbund og landsholdsspillere nærmest ikke eksisterende, afslører en rundspørge, Ekstra Bladet har foretaget.

Parterne taler sig til rette, og økonomi er ikke det store issue. Tværtimod spiller flere af de store landes landsholdsspillere gratis i nationaltrøjen.

- Den store forskel – og den er meget vigtig - er, at vi har en direkte dialog med spillerne, siger Håkan Sjöstrand, generalsekretær i det svenske fodboldforbund.

- I Danmark har man en spillerforening inde over. Jeg savner indsigt i sagen, men set udefra er der nogle ret konflikt-betonede udspil med trusler om boykot. Kan man så ikke bare sige nej tak til landsholdet?

Før VM-slutrunden lavede forbundet, der længe har været økonomisk belastet af store udgifter til Friends Arena, en ny aftale med herrelandsholdet, og den er ikke offentlig.

- Vi udveksler synspunkter ud fra vores situation, og vi har jo ikke samme økonomi som Tyskland, England og Italien. Vi prøver at finde en rimelighed i tingene, for der skal også bruges penge på for eksempel træneruddannelse.

- Dialogen er konstruktiv, og vi møder forståelse. Spillerne ved jo også, at landsholdet kan være deres genvej til de store klubber i udlandet, og de har en stolthed ved at repræsentere landsholdet.

Selv ikke en superstjerne som Zlatan Ibrahimovic og hans personlige sponsoraftaler har skabt uro.

- Vi har ikke haft den type konflikter – og nej, heller ikke omkring Zlatan. Vi har faktisk aldrig diskuteret den slags. Vi møder respekt, forståelse og rimelighed.

Kun slutrunde-bonus i Tyskland

Fra Tyskland nærmest griner landsholdseksperten Benjamin Hoffmann, fra det ansete fodboldmagasin Kicker ad den danske situation.

- Det undrer os at høre om denne sag. Det minder jo om noget fra Afrika, siger han og udsteder et ’come on’ på spørgsmålet om, hvad landsholdsspillerne tjener ved at stille op:

- De tjener jo store penge i deres klubber, som han udtrykker det.



- Jeg vil ikke sige, at alle spillerne betragter det som en ære, men det er i alt fald ikke på grund af pengene, de stiller op.

Toni Kroos, Mario Gomez og Marco Reus fejrer sidstenævntes scoring for Tyskland. De spiller ikke på landsholdet for at score kassen. Foto: AP

Aftalen mellem fodboldforbundet og spillerne er kun ’semi-officiel’ men velkendt.

Klubben får kompensation, og forbundet betaler forsikring for spillerne under landsholdstjeneste. Spillerne får kun en forhandlet bonus, hvis de har succes ved en slutrunde. De får ingen betaling for venskabs- eller kvalifikationskampe.

Ordførende spillere taler sig til rette med landsholdets manager, Oliver Bierhoff, men den økonomiske konstruktion er ret kompliceret.

Der er aftaler mellem forbundet og ligaforeningen, hvor der går nogle tv-indtægter fra klubberne til forbundet og indtægter fra nogle andre, kommercielle rettigheder den anden vej.

Adidas sponserer landsholdets trøjer og bukser, men spillerne har lov til at spille i deres egne støvlemærker.

Spiller gratis i Holland

Hollands landsholdsspillere får kun løn, hvis landsholdet kvalificerer sig - som til VM i Brasilien. Sådan har det været siden EM i Portugal i 2004, oplyser den erfarne landsholdsreporter Valentijn Driessen fra De Telegraaf.

Spiller-rådet mødes med forbundet den første dag i hver eneste samling.

Arjen Robben har ikke fået penge for at spille venskabs- og kvalifikationskampe. Foto: Lars Poulsen

- Alle spillere har lov til at indgå deres egne kommercielle aftaler i orange trøje - dog uden forbundets løvelogo - hvis de indhenter forbundets accept først. I et slutrunde-år er de dog bundet kollektivt mellem 1. marts og 1. august, forklarer han.

- For begge typer aftaler gælder, at 70 procent af indtjeningen går til den kollektive kasse, som så fordeles mellem alle, der har deltaget i periodens landskampe, fordelt efter spilletid.

Medfølelse fra Norge

I Norge har den svenske landstræner Lars Lagerbäck ondt af sin kollega, den nu ferieramte Åge Hareide.

– Det er meget synd, og jeg tror aldrig, jeg har hørt om noget lignende i herrefodbold. Det er for dårligt, at man ikke kan komme til enighed om en landsholdsaftale, især i de mindre lande, siger han til Verdens Gang.

Den norske aftale, der gælder frem til VM i Qatar i 2022, er bygget op på en anden måde end den danske. Spillerne får ikke honorar for enkelte kampe, udtagelse til truppen eller point.

Joshua King (th) og hans norske landsholdskammerater er nået frem til en velfungerende aftale med forbundet. Foto: AP

I dag er der tre indtægtskilder.

En mesterskabsbonus, som træder i kraft, hvis Norge kvalificerer sig til EM eller VM. Det giver spillerne 25 procent af forbundets indtægter. En EM-deltagelse i 2016 ville have udløst 30 millioner norske kroner til fordeling efter deltagelse på holdet.

Ud af forbundets kommercielle indtægter får spillerne seks millioner kroner om året, og de fordeles efter, hvor ofte en spiller har optrådt i forbundets markedsføring.

Spillerne har lov til at have personlige sponsorer men må ikke profilere dem under en landsholdssamling. De må spille i egne støvlemærker.

Spillerne er under en kollektiv forsikringsordning.

Englænderne donerer deres honorar

De engelske landsholdsspillere sender kollektivt hele deres landsholdshonorar videre til velgørende formål, har det engelske fodboldforbund, FA, oplyst over for Ekstra Bladet.

The England Footballers Foundation blev grundlagt af landsholdsspillerne i 2007, og siden har alle i trøjen med de tre løver fulgt den kutyme. Desuden bruger de tid på forskellige velgørenhedsarrangementer, hvor de på skift stiller op.

Blandt de organisationer, der nyder godt af denne gestus, er The Bobby Moore Fund for Cancer Research UK, WellChild og Help Harry Help Others, ligesom den engelske spillerforening forvalter et beløb til velgørende formål.

FA ønsker ikke at afsløre størrelsen af honoraret, men oplyser, at selskabet 1966 Entertainment administrerer ' senior-landsholdsspillernes' individuelle deltagelse i de forskellige arrangementer.

