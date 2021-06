Undrer sig over flere tilskuere: Hvad er begrundelsen

Når EM bliver skudt i gang i weekenden, er det med mulighed for 10.000 tilskuere flere end forventet, og det får virolog Allan Randrup Thomsen til at undre sig

Fodboldfans kunne torsdag morgen glæde sig, da det kom frem, at restriktionerne til EM-kampene i Parken er blevet lettet. Derved kan Parken modtage 25.000 fodbold glade fans, når der skal spilles gruppespil i Købenahvn.

Danmark starter EM med en kamp mod Finland. Her bliver det dog ikke med 25.000 tilskuere på tribunerne. Det kan du læse mere om her: DBU: Vi bliver ikke klar til 25.000 fans mod Finland

Den gamle ordning tillod 15.900 tilskuere. De nye retningslinjer betyder næsten 10.000 fans ekstra i Parken.

Ekstra Bladet har talt med virolog Allan Randrup Thomsen om den radikale ændring i tilskuerantallet, og han har svært ved at forstå ændringen.

- Jeg ved, at jeg kommer til at blive hadet i hele Danmark, men jeg undrer mig over, at man lige pludselig kan lave det her spring. Jeg synes, der er en del populisme i det, fordi hvis man ser på koncerterne, så skal de vente til efteråret med at komme op på bare 10.000 deltagere.

- Efter min mening er der en mærkelig forskelsbehandling, som jeg ikke kan se kan begundes fagligt, siger Allan Randrup Thomsen.

I samtalen med virologen undrer han sig over måden, der bliver gjort forskel på EM og andre store begivenheder.

- Det er de her store begivenheder, man normalt har fokus på, når det gælder smitten, og det er også det, der er grundlaget for, at store koncerter ikke må afholdes, så der er en form for præferentiel behandling ved EM.

- Når jeg siger sådan noget, gør det mig upopulær, men fagligt kan jeg altså ikke se grund til det.

Virologen kan ikke se en faglig begrundelse bag den ekstreme oprustning.

- Jeg vil ikke male fanden på væggen, men jeg er da lidt overrasket over, at man melder det her ud uden at have kigget grundigere på det. Der må jo være en baggrund for, at man er kommet frem til de 15.900 tidligere.

- Hvordan det grundlag kan være ændret fra i går til i dag, det har jeg svært ved at se et belæg for, fortæller Allan Randrup Thomsen.