Undskylder 19 år efter: - Forfærdelig

Ronaldo langer nu en undskyldning ud for den frisure, han anlagde under VM-slutrunden i 2002

De ved det godt selv - fodboldspillere er rollemodeller og bliver kopieret i både adfærd og udseende.

Nutidens unge tager frisparksopstillinger som Cristiano ronaldo, og for 19 år siden blev hanekammen det mest hotte, efter at David Beckham under VM i Japan og Sydkorea havde valgt netop den frisure.

Under det samme VM var det også en frisure, der blev diskuteret. Men af en helt anden grund.

Her var det den brasilianske angriber Ronaldo - med tilnavnet Fenômeno - der havde valgt en frisure, ingen helt forstod. En halvmåne af hår forrest på hovedet, mens resten af issen var barberet helt tæt.

Et spøjst valg og her 19 år senere er han klar med en undskyldning og kan kun beskrive sit valg med ét ord:

- Forfærdelig.

- Jeg vil gerne undskylde til alle mødre, hvis børn fik den samme frisure, siger han i et interview med Sports Illustrated.

Han har tidligere forklaret, at han tog det drastiske valg inden semifinalen mod Tyrkiet, fordi han fik en skade i låret og ikke havde brug for, at den frådende brasilianske presse ville spørge ham om skaden - så der var tale om en afledning.

- Jeg skabte frisuren, og jeg så mine holdkammerater og sagde, 'kan I lide den'? De sagde, 'Nej, den er forfærdelig. Klip den af'. Men journalisterne så frisuren og glemte alt om skaden, siger Ronaldo.

Dagen efter sendte han Brasilien i finalen med semifinalens eneste mål - og i finalen mod Tyskland sørgede han med to scoringer for 2-0-sejren, der gav Brasilien landets femte VM-titel. Og gjorde Ronaldo til VM-topscorer med otte træffere.

VM-trofæet kom i hus efter endnu to kasser af Fenômeno i finalen. Foto: Andrew Cowie/Rex

