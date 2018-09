United-legende undrer sig over Danmark: 'Meget usædvanligt'

Der hersker en smule usikkerhed i den walisiske landsholdstrup, inden holdet søndag møder Danmark i Nations League.

For hvilket hold kommer waliserne til at gå på banen imod? En flok divisionsspillere eller en samling profiler fra de største europæiske ligaer?

Det finder landstræner Ryan Giggs formentlig først ud af senere på ugen.

- Jeg ved ikke, hvem der møder op. Der er stadig en del af mig, der tror, at de finder ud af det, men for hver dag, der går, virker det mere og mere usandsynligt, siger den tidligere Manchester United-spiller på et pressemøde onsdag ifølge Sky Sports.

Lige nu ligger hans fokus dog mest på Wales' kamp torsdag mod Irland.

- Det er det, jeg lægger min energi i nu. Jeg holder øje med det (den danske situation, red.), men jeg må tage mig af det efter kampen i morgen, siger Giggs.

Den 44-årige waliser har aldrig selv været i en situation som den i Danmark, og undrer sig generelt over, at det er kommet så vidt.

- Vi havde slet ikke den type rettigheder dengang for 25 år siden.

- Det er en meget usædvanlig situation. De er et top-10-hold, og de har været gode de sidste par år og ved VM.

- Det er underligt. Som fodboldspiller vil man bare gerne spille fodbold, siger landstræneren.

Wales' kamp mod Danmark fløjtes i gang søndag klokken 18.

