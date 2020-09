Uroen ulmer: - Jeg skal ingen steder

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Uroen har længe ulmet i Valencia.

Klubben er stærkt presset af coronapandemien og for én måned siden kom det frem, at alle spillere reelt var sat til salg minus backen Jose Gaya.

Daniel Wass står i centrum af problemerne, hvor flere markante holdkammerater har forladt klubben inden for den senere tid.

Specielt smertefuldt var afskeden med anfører Dani Parejo, der grædende sagde farvel. Efter ni sæsoner havde Valencia-anføreren håbet at slutte karrieren i klubben. Det fik han ikke lov til. Nu er han rejst til rivalerne fra Villarreal.

- Jeg var ked af, at Dani røg. Vi boede tæt på hinanden og var rigtig gode venner. Det var bestemt ikke det farvel, han ønskede i klubben. Men fodbold er bare en mærkelig sport ind i mellem, siger Daniel Wass.

Om sin egen situation er han meget klar:

- Jeg skal ingen steder. Jeg har talt med klubben om situationen. Og de vil gerne have, at jeg er en del af fremtiden, siger Daniel Wass, der har to år tilbage af sin kontrakt med Valencia.

Daniel Wass fik chancen fra start mod Belgien. Han gjorde et rimeligt indtryk som højre back. Foto: Lars Poulsen.

- Det har også været fremme, at klubben vil forlænge min aftale, tilføjer han.

Daniel Wass var overraskelsen i Kasper Hjulmands startformation mod Belgien, hvor han optrådte på højre backpladsen.

Efter ni år og blot 20 kampe i landsholdsregi er Hjulmands ankomst måske en ny chance for 31-årige Wass.

- Jeg har ikke spillet så mange landskampe, som jeg havde håbet på. Om det er en ny chance for mig, må tiden vise. Men jeg glæder mig til det nye projekt på landsholdet, siger Daniel Wass.

Se også: - Det irriterer mig

Se også: - Jeg har lidt ondt af Hjulmand

Se også: Verdens bedste var for gode