USA og Sverige spiller sig i VM-kvartfinaler

De forsvarende verdensmestre fra USA holdte mandag liv i deres håb om at forsvare VM-titlen.

Her blev Spanien besejret i ottendedelsfinalen ved VM i Frankrig.

Amerikanerne vandt 2-1. USA's to mål blev scoret på straffespark af anfører Megan Rapinoe.

I kvartfinalen fredag venter Frankrig, der i sin ottendedelsfinale slog Brasilien 2-1.

Sverige er også blandt de otte sidste hold ved VM, efter at Canada blev slået 1-0. Svenskernes ene mål blev scoret Stina Blackstenius efter 55 minutter.

Danmarks naboer mod øst skal i kvartfinalen møde Danmarks naboer mod syd, Tyskland. Den kamp spilles lørdag.

Kampen mellem USA og Spanien startede fyr og flamme med to mål inden for de første ti minutter.

Det første kom i det syvende minut, da Megan Rapinoe lavede det første af to straffesparksmål, efter at Tobin Heath kort forinden var blevet nedlagt i feltet.

Spanien svarede hurtigt tilbage, og blot to minutter senere var der igen lighed på måltavlen, da Jennifer Hermoso med et fremragende skud fra distancen udlignede til pausestillingen 1-1.

Først med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid kom bolden igen i mål.

Rose Lavelle fik sig et aftryk af en spansk fodboldstøvle på skinnebenet, da hun forsøgte at tæmme bolden i feltet, og så pegede dommeren på pletten efter at have kigget situationen igennem ved hjælp af VAR.

Igen var Megan Rapinoe skarp, og så blev USA kvartfinaleklar.

I kampen mellem Sverige og Canada skulle der gå en lille time, før der blev prikket hul på målbylden.

Efter en fremragende stikning ind i feltet fra Kosovare Asllani prikkede Stina Blackstenius svenskernes i front.

Et kvarter senere kunne Canada have bragt ny spænding ind i kampen.

Efter at tv-billeder viste, at en svensker havde pareret et canadisk skud med armen i feltet, blev der nemlig dømt straffespark. Men Hedvig Lindahl i det svenske mål hev en flot redning op af hatten, og det svenske mål blev holdt rent resten af kampen.

