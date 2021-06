Usikker fremtid: - Det ved jeg ikke en gang selv!

Måske bliver det Fenerbahce, måske FCK, måske noget helt tredje.

Mathias 'Zanka' Jørgensen går ind til EM med en uvis klubfremtid.

Lejeaftalen med FCK er udløbet, og han har ingen anelse om, hvilke planer Fenerbahce har med ham for den kommende sæson.

Den tyrkiske storklub står uden både træner og sportsdirektør, efter legenden Emre Belözoğlu har sagt farvel til Istanbul-klubben.

Sportsdirektøren tog i foråret over, da træner Erol Bulut blev afsat, men Emre er nu selv fortid i Fenerbahce.

Og hvor efterlader det så 'Zanka'?

- Det er egentlig et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke en gang selv! siger den 31-årige landsholdsreserve og fortsætter:

- Som hele aftalen var skruet sammen, er det planen, at jeg vender tilbage til Fenerbahce efter EM og noget ferie. Så skal træffes en beslutning der.

- Der kommer ny træner dernede, og det er nok ham, der kommer til at bestemme hvordan og hvorledes. Der er ingen grund til at stå og gisne om det inden da, og det er heller ikke noget, jeg bruger min tid på.

Mathias 'Zanka' Jørgensen skal ikke forvente at få mange minutter under EM. Foto: Lars Poulsen

'Zanka' kom til Fenerbahce i sommeren 2019 efter to sæsoner i Premier League for Huddersfield.

Han var i første halvdel af 2020 på lån i tyske Fortuna Düsseldorf og spillede hele den netop overståede sæson som lejesvend i FCK.

Han har et enkelt år tilbage af sin aftale med den tyrkiske klub, men det synes særdeles tvivlsomt, at han igen kommer til at optræde for den.

Medmindre den endnu ikke udpegede træner ser et lys i den rutinerede danske forsvarsspiller.

Du kan læse om FCK's overvejelser i forhold til 'Zanka' i denne transferanalyse (+-artikel).