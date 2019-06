Uskarpe angribere skuffer: Så lidt scorer de

Danmark har altid haft tradition for at producere stærke, målfarlige bombere: Preben Elkjær, Ebbe Sand, Peter Møller og i særdeleshed Jon Dahl Tomasson. For blot at nævne dem vi husker klarest i erindringen.

Det er spillere, der på flere måder har gjort forskellen for Danmark. De har ofte slået til, når det har været nødvendigt.

Sådan er situationen bare ikke på landsholdet anno 2019.

Yussuf Poulsen har haft en stor sæson i Leipzig med 19 scoringer. Til gengæld står han kun noteret for fem landskampmål i karrieren. Foto: Lars Poulsen

18 mål i 120 landskampe

Lige nu står Danmark med Nicolai Jørgensen, Martin Braithwaite, Kasper Dolberg og Yussuf Poulsen.

Og ingen af dem har overbevist fodbold-Danmark om, at vi her ser den nye, store målsluger i landsholdsregi.

Vi taler om fire offensive trumfer, der blot har scoret 18 mål i 120 landskampe...

På trods af statistikken med 27 kampe i træk uden nederlag for landsholdet er spørgsmålet yderst relevant: Har Danmark et angriberproblem?

Det umiddelbare svar må være et klart ja med landskampen mod Irland i frisk erindring og de to øvrige 2019-landskampe gemt på harddisken.

De nøgne facts afslører, at Danmark har scoret seks mål i år i tre landskampe. Kun ét er scoret af en angriber: Christian Gytkjærs nemme reducering til 2-3 mod Schweiz.

Jeg skal beskytte dem

- Det er mit klare indtryk, at 9’eren, angriberen, i Danmark er udsat for hård kritik, hvis han ikke scorer mål, siger landstræner Åge Hareide.

Men er det ikke mangel på kvalitet, når vi – som tilfældet var mod Irland – brænder så mange store, åbne muligheder?

- Man kan bedømme tingene på alle mulige måder. Man kan måske godt sige, det er mangel på kvalitet. Men det er også vigtigt, vi passer på, hvad vi siger. Vi skal ikke ødelægge mere for spillerne end højst nødvendigt. De læser jo også aviser og ser, hvad publikum mener om de brændte chancer. Min opgave er at passe på dem og beskytte dem, forklarer Åge Hareide og slår fast:

- Yussuf Poulsen har eksempelvis haft en fantastisk sæson i Leipzig og scoret mange mål. Det er kun to sæsoner siden, Nicolai Jørgensen var topscorer i Holland. Og Kasper Dolberg er et kæmpe talent. Vi har angribere med masser af kvalitet, mener Åge Hareide.

Med otte uafgjorte kampe ud af de seneste 11 landskampe er Danmark blevet holdet, der næsten aldrig taber, men nu også vinder alt for sjældent.

- Hvis vi havde vundet 1-0 over Irland, havde alle hurtigt glemt de mange brændte chancer, mener landstræneren.

Nicolai Jørgensen risikerer at ryge ud af startformationen mandag til fordel for Kasper Dolberg. Foto: Jens Dresling Polfoto

Jeg er min største kritiker

Nicolai Jørgensen, der er i fare for at miste sin startplads mandag mod Georgien til Kasper Dolberg, er enig i, at kritikken kan være nådesløs, hvis der ikke bliver scoret mål som angriber.

- Jeg spiller en plads, der er mest udsat for kritik, når jeg ikke laver mål.

- Jeg tager altid kritikken til mig på godt og ondt. Jeg vil jo gerne bevise, jeg kan score mål og er sikker på, det nok skal komme igen, forklarer Nicolai Jørgensen og slår fast:

- Men min største kritiker er mig selv. Og det er måske ofte lidt af problemet, fordi jeg kan være hård ved mig selv, forklarer han.

Kun 18 mål i 120 landskampe Nicolai Jørgensen 39 landskampe – ni mål. Seneste scoring: 16. november 2018 mod Wales. Han har blot scoret fire mål i landsholdsregi på to et halvt år. - Yussuf Poulsen 38 landskampe – fem mål. Seneste scoring: 16. juni 2018 ved VM mod Peru. Han har scoret tre mål i løbet af de seneste små tre år på landsholdet. - Martin Braithwaite 32 landskamp – tre mål Seneste scoring: 16. november 2018 mod Wales. Han scorede sit første mål på landsholdet i 2013. Siden gik der fem år før det næste kom. - Kasper Dolberg 11 landskampe – et mål. Seneste scoring: 10. juni 2017 mod Kasakhstan Scoringen mod Kasakhstan er hans hidtil eneste på landsholdet. Samlet: 120 landskampe – 18 mål.

Hareide overvejer ændringer: Han banker på

Revser Danmark efter ny nedtur: I svigter fansene!