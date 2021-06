Usmans historie viser hvor heldig Eriksen var

Hele Danmark og resten af verden kæmpede med at holde tårerne tilbage, da Christian Eriksen kollapsede i Parken mod Finland.

Vi holdt vejret, og heldigvis var der gode nyheder kort efter.

Eriksen blev genoplivet.

Så heldig var fodboldspilleren Usman Ali fra Pakistan ikke, og den historie har rystet pakistansk fodbold. Ifølge The Express Tribune faldt Usman Ali om i forbindelse med en kamp for sin klub Young Rasheedabad FC søndag aften i byen Karachi. Der kom liv i ham igen, men han havde det stadig skidt

Men modsat Eriksen var der ingen professionel hjælp i nærheden. Ingen samaritter. Ingen læger. Ali Usman og holdkammeraterne måtte selv køre ham på hospitalet, hvor han på vejen igen kollapsede og døde.

27 år gammel.

Præsidenten raser

Og det har fået klubbens præsident til at tordne mod den manglende hjælp.

- Vi bliver forsømt af samfundet, og Usman er den anden fodboldspiller, der mister livet, fordi vi ikke har nogen lægehjælp. Regeringen er ligeglad, og det pakistanske fodboldforbund (PFF red.) arbejder ikke for at hjælpe os, fordi de er så rådne.

- Der var som sædvanlig ingen ambulance. Vi spiller stadig, fordi fodbold giver os liv, men ingen tænker på os, siger Mir Alam til The Express Tribune.

Ali Usman spillede hele sit liv i klubben og bliver betegnet som en ledestjerne på holdet. En rutineret spiller, som de andre så op til.

Senere har lægerne fundet ud af, at han døde af et hjertestop, og det får nu Mir Alam til at kræve bedre forhold for spillerne i Pakistan. Både på højeste niveau, men også i de lavere rækker, hvor Ali Usman spillede.

Den 27-årige pakistanske mand havde også sin lillebror på holdet, og han efterlader sig desuden en kone, som han netop er blevet gift med for tre år siden.

Hjertestarter

Jens Kleinefeld, der var med et til at genoplive Christian Eriksen har tidligere fortalt Christian Eriksen ret hurtigt efter første stød med hjertestarteren var vågen.

- Cirka 30 sekunder senere åbnede han sine øjne, og jeg kunne tale direkte med ham.

- Det var et meget bevægende øjeblik. I sådanne medicinske nødsituationer i hverdagen er chancen for succes langt lavere, siger Kleinefeld i et interview bragt i aviserne under det tyske mediehus Funke Mediengruppe.

Den mulighed fik Ali Usman desværre aldrig, da der ikke var en hjertestarter i området, da hans hjerte stoppede på vej til hospitalet.

DBU oplyste torsdag, at Christian Eriksen efter sit kollaps i kampen mod Finland skulle have indopereret en hjertestarter - en såkaldt ICD-enhed.

- Dette giver man efter hjertestop udløst af hjerterytmeforstyrrelse, siger landsholdslæge Morten Boesen, der løbende har været i dialog med både Christian Eriksen og lægestaben på Rigshospitalet.

Ifølge Hjerteforeningen er en ICD-enhed 'en avanceret pacemaker, der kan give et elektrisk stød for at stoppe livstruende anfald af hurtig hjerterytme fra hjertekamrene'.