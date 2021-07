Utrolig dansk Wembley-statistik

Forvent ingen målfest på Wembley.

Skal du spille på et resultat, er 1-0 ikke noget dårligt bud. Så må du selv afgøre, om det bliver til Danmark eller England.

For ét mål plejer at være nok til at snuppe sejren. Faktisk har det været tilfældet, hver gang de to lande har mødtes på det ikoniske stadion i London.

England og Danmark har spillet mod hinanden syv gange i den engelske fodboldkatedral, og det er sluttet 1-0 hver gang.

Fem gange har England vundet, mens Danmark to gange har forladt den engelske hjemmebane med en smal sejr.

Første gang, Danmark spillede på Wembley, var i september 1979. Her blev Kevin Keegan matchvinder i EM-kvalifikationskampen.

Fire år senere fik Danmark dog revanche, da de danske vikinger indtog London.

Allan Simonsen scorede på straffespark og banede dermed vejen for en EM-deltagelse for de rød-hvide.

Allan Simonsen scorede sikkert på straffespark, da Danmark i 1983 slog England på Wembley. Foto: Erik Gleie/Polfoto

Siden fulgte fire nederlag i venskabskampe, inden Danmark sidste efterår slog englænderne i et Nations League-opgør på en scoring af Christian Eriksen.

Det var uden tilskuere, og det hører med til historien, at Harry Maguire blev udvist efter en halv times spil.

Danmark på Wembley 12. sep. 1979 England-Danmark 1-0 (EM-kval) 21. sep. 1983 England-Danmark 0-1 (EM-kval) 14. sep. 1988 England-Danmark 1-0 (venskabskamp) 15. maj 1990 England-Danmark 1-0 (venskabskamp) 9. marts 1994 England-Danmark 1-0 (venskabskamp) 5. marts 2014 England-Danmark 1-0 (venskabskamp) 14. okt. 2020 England-Danmark 0-1 (Nations League)

Danmark har også mødt englændere andre steder i England.

Første gang var i 1911, da Danmark tabte en venskabskamp 3-0 på Park Royal i London.

I 1956 fik Danmark store tæsk på Molineux i Wolverhampton.

Manchester United-spillerne Tommy Taylor og Duncan Edwards scorede henholdsvis tre og to gange i den engelske 5-2-sejr.

To år senere var de blandt de spillere, der omkom, da Manchester Uniteds fly forulykkede i München på vej hjem fra en Europa Cup-kamp i Beograd.

Endelig vandt Danmark i 2013 en venskabskamp på Old Trafford.

Martin Jørgensen scorede to gange, inden Jon Dahl Tomasson otte minutter før tid satte den afgørende 3-2-scoring ind.

