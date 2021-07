Utrolig forvandling: På vej mod verdensrekord

Italien har glemt, hvordan det er at tabe.

Det er snart tre år siden, at 'Gli Azzurri' senest forlod en kamp med et nederlag, og nu sigter de velspillende italienerne efter både at vinde EM og sætte verdensrekord.

I 90'erne spillede Brasilien 35 kampe uden at tabe, Spanien kopierede bedriften sidst i 00'erne.

Italien er efter kvartfinalesejren over Belgien på 32 kampe.

Forklaringen? Den sidder på bænken. Roberto Mancini.

Da den 56-årige træner i maj 2018 overtog ansvaret, havde italiensk landsholdsfodbold ramt et historisk lavpunkt.

Italien lå nummer tyve på verdensranglisten, og den manglende VM-kvalifikation havde kostet både landstræner Gian Piero Ventura og fodboldforbundets præsident, Carlo Tavecchio, jobbet.

Krisen var afgrundsdyb.

I Mancinis første tid tabte Italien udekampe i Frankrig og Portugal, men siden er det nærmest blevet til lutter sejre.

Roberto Mancini har den klart højeste sejrsprocent af samtlige italienske landstrænere - 75,7 pct. - og som det eneste land blandt de 24 EM-deltagere vandt Italien samtlige kampe i kvalifikationen.

De er også det eneste hold, der har vundet alle deres kampe ved EM. Dog måtte de igennem forlænget spilletid mod Østrig.

Denne udgave af Italien både vinder og begejstrer. Det fodboldgale land er tilbage i den absolutte verdenselite og er nummer syv på den seneste verdensrangliste.

15 EM-sejre på stribe EM-kvalifiktionen Italien-Finland 2-0

Italien-Liechtenstein 6-0

Grækenland-Italien 0-3

Italien-Bosnien-Hercegovina 2-1

Armenien-Italien 1-3

Finland-Italien 1-2

Italien-Grækenland 2-0

Liechtenstein-Italien 0-5

Bosnien-Hercegovina-Italien 0-3

Italien-Armenien 9-1 EM-slutrunden Italien-Tyrkiet 3-0

Italien-Schweiz 3-0

Italien-Wales 1-0

Italien-Østrig 2-1 (efter forlænget spilletid)

Italien-Belgien 2-1 Vis mere Vis mindre

De går ind til tirsdagens semifinalen mod Spanien som favoritter, men spanierne har før stået i vejen for den italienske EM-drøm.

Det skete i både 2008 og 2012, men dengang sad Roberto Mancini ikke på trænerbænken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Robeto Mancinis succesformel

Roberto Mancini har stået i spidsen for Italien i 37 kampe. 28 er blevet vundet, syv er endt uafgjort, mens to er tabt. Foto: Andreas Gebert/AFP/Ritzau Scanpix

Tydelig struktur

Roberto Mancini har fra start haft en klar struktur og mønster. Han sværger til 4-3-3, mens forgængerne Ventura og Di Biagio brugte seks forskellige formationer i 18 kampe.

Ingen på det italienske hold er i tvivl om spillestil, og hvad der kræves af dem.

Dominerer modstanderen

Som vi har set under EM, er Italien i stand til at dominere kampe og sin modstander.

Det italienske hold er under Mancini langt mere i boldbesiddelse. De har flere afslutninger og flere berøringer i modstanderens felt. Samtidig indkasserer de færre afslutninger - og dermed også færre mål.

Italien jubler efter Nicolò Barellas mål mod Belgien. Foto: Christof Stache/AFP/Ritzau Scanpix

Masser af mål

Italien er blevet langt mere målfarlige i Mancinis regeringstid. I 37 kampe er det blevet til 90 scoringer.

Det er lidt et paradoks. For skal man pege på en lille svaghed hos italienerne, er det på 9’er-positionen. Serie A-bomberen Ciro Immobile har det svært på landsholdet. 'Kun' 15 mål i 50 kampe.

Mange spillere, men fast stamme

Mancini har ikke været bange for at blande kortene. I sine 27 første kampe brugte han 64 spillere, og ved EM har 25 ud af de 26 spillere fået minutter. Kun tredjemålmand Alex Meret mangler.

Samtidig har den italienske landstræner fundet en stamme af spillere med Bonucci, Jorginho, Barella og Insigne som de mest fremtrædende.