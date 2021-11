Utrolig påvirket

Danmark kom aldrig til at spille champagnefodbold på Parkens forfærdelige græsplæne. Men de fik trods alt den niende sejr i træk, da Færøerne blev besejret 3-1.

Det mest opsigtsvækkende i minutterne efter sejren, hvor 'Vi er røde, vi er røde' rungede ud over højtaleren, var landsholdsspillernes lyst til at hylde Lars Høgh i en trist og svær stund.

Spillerne blev samlet i en halvcirkel på banen med et banner med et billede af Lars Høgh.

Et symbol og bevis på, at landsholdets mangeårige målmandstræner konstant er i tankerne hos spillerne.

- Situationen omkring Lars påvirker os alle utrolig meget. Vores tanker er hos ham, forklarer Kasper Hjulmand dagen derpå.

Lørdag var Lars Høgh forbi træningsbanen i Helsingør for at hilse på landsholdsvennerne. Ikke omklædt som målmandstræner, som han har været gennem mange år.

Stort kram til Høgh, der var i lejren dagen efter landsholdets sejr ,mod Færøerne. Foto: Lars Poulsen

Lige nu kæmper Lars Høgh en svær kamp. Han har netop fået besked fra lægerne om, at det er måneder og ikke år, han har tilbage.

Men han er har sat et aftryk og har gennem mange år haft en særlig betydning for mange spillere.

- Lars er ikke bare en målmandstræner, han fylder virkelig noget på den gode måde for alle spillere i hele truppen. Alle føler, at Lars er deres bedste ven.

- Ja, det er faktisk vildt så meget Lars fylder, fordi han oprigtigt interesserer sig for de mennesker, han er sammen med, forklarer Kasper Hjulmand, der er meget påvirket af de barske realiteter omkring den sympatiske målmandstræner.

Lars Høgh var med familien i Helsingør. Foto: Lars Poulsen

Kasper Hjulmand har arbejdet tæt sammen med Lars Høgh gennem mange år. Først i FC Nordsjælland og de seneste 14 måneder i landsholdsregi.

Når man ser tilbage på den hektiske sommer og de flotte resultater på grønsværen, så er der nogle oplevelser, der skiller sig helt ud:

- For mig er det de stunder, hvor jeg sammen med Lars Høgh har siddet nede ved stranden her på Hotel Marienlyst og set solopgangen en tidlig morgen.

- Her har vi siddet og sludret om livet og alt muligt. For sådan har jeg det med Lars, vi kan tale om alt.

- Lars har en speciel evne til at være ekstremt nærværende. Han har enorm stor betydning for alle de mennesker, han har omkring sig, siger Kasper Hjulmand og pointerer:

- Lars Høgh har på mange måder været en kæmpe inspiration for mig. Ikke mindst ud fra princippet om, hvordan man lever sit liv. Med den positivitet og optimisme, han udviser.

Lars Høgh blev hyldet med et banner, da Danmark mødte Israel i september. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg kender ingen, der er så positive. Specielt ikke når man tænker på hans nuværende situation, siger Kasper Hjulmand, der gennem det seneste år mange gange har startet bilen for at køre til Kerteminde for at besøge Lars Høgh i hans sommerhus.

Landstræneren har været meget opmærksom på, at det i mange sammenhænge er svært at have en person tæt omkring et landshold, når han samtidig kæmper for sit liv.

- Når du spiller landsholdsfodbold, skal du have følelsen af, at det handler om liv og død. Og så kan det tit være svært at have en person omkring dig, der kæmper for sit liv.

- Ofte vil det forstyrre dine følelser, når en god ven kæmper en svær kamp. Så kan det være vanskeligt at holde fokus.

- Men den her gruppe af spillere er i stand til at tåle alt. Jeg tror, vi kan klare det, fordi vi har oplevet så meget sammen, fastslår Kasper Hjulmand og understreger:

Lars Høgh og Kasper Schmeichel forud for en træning tidligere i landsholdslejren. Foto: Lars Poulsen.

- Vi kan godt sidde at tale om Lars og hele hans situation, og siden gå ud og være fokuseret og levere på træningsbanen. Den slags kan jeg aldrig forestille mig kan forekomme andre steder. Det er noget helt unikt her.

Lars Høgh var med ved den seneste samling i oktober. Han har ikke været med i denne samling, men han var i Parken til landskampen mod Færøerne.

Da Danmark i oktober kvalificerede sig til VM med en sejr over Østrig, dedikerede Kasper Hjulmand sejren til Lars Høgh: