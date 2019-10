Utrolig Ronaldo-milepæl i stor nedtur

700.

Så mange gange har Cristiano Ronaldo sendt bolden i mål som professionel fodboldspiller, hvis man lægger mål scoret for både klub- og landshold sammen.

Mandag rundede portugiseren den imponerende milepæl, da han på straffespark reducerede til 1-2 mod Ukraine i EM-kvalifikationen.

Ronaldos scoring endte med at være kampens sidste, og Ukraine blev med de tre point klar til næste års slutrunde som vinder af gruppe B.

Portugal ligger stadig til også at kvalificere sig til EM på gruppens andenplads, men bliver åndet i nakken af Serbien, der har et point færre end Ronaldo og co. på tredjepladsen med to kampe tilbage.

Ukrainernes sejr blev grundlagt i den første halve time af kampen.

Allerede efter lidt over fem minutter kom hjemmeholdet foran, da Roman Yaremchuk, der til daglig bliver trænet af Jess Thorup i belgiske Gent, tæt på mål sparkede en returbold i kassen efter et hjørnespark.

Cirka 20 minutter senere blev det også 2-0 ved Andriy Yarmolenko, der køligt sparkede en flad tværaflevering ind i feltet i mål.

Den ukrainske føring fik i anden halvleg portugiserne til at satse fremad. Det lykkedes i flere omgange at presse hjemmeholdet i bund, men bolden ville ikke rigtig i mål.

Der blev først prikket hul på målbylden, da Cristiano Ronaldo scorede sit historiske mål på straffespark, efter at Taras Stepanenko havde blokeret et skud med hånden i feltet.

Men trods et tungt pres i slutfasen blev det ikke til mere for Portugal, og så blev Ukraine EM-klar.

Cristiano Ronaldo kunne fejre sin scoring nummer 700, efter han eksekverede straffesparket i anden halvleg. Foto: Genya Savilov/Ritzau Scanpix

Det havde Frankrig også mulighed for mandag aften, men de forsvarende verdensmestre må vente lidt med at indløse billetten, efter at det hjemme på Stade de France i Paris endte med 1-1 mod Tyrkiet.

De to nationer topper gruppe H med 19 point hver. Tyrkerne ligger dog øverst på grund af en bedre indbyrdes statistik.

Se også: Skandaløse scener: Kamp afbrudt af racistiske fans

Se også: Voldsom anklage: Snød holdkammerater for millioner

Romerlys og maveplaskere - de skøreste kampe i Superligaen